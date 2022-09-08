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1 час назад

Зачем славяне спали с куклами

Мира Маркина

У древних славян было множество традиций, которые они строго соблюдали по тем или иным причинам. Некоторые из них не кажутся странными, но другие порой вызывают много вопросов и даже пугают.

Зачем славяне спали с куклами
Фото: К.Е.Маковский "Святочные гадания"К.Е.Маковский "Святочные гадания"

В частности, известно, что славяне часто спали с куклами даже во взрослом возрасте. Подробнее об этой традиции – в материале "Рамблера".

Важно отметить, что изначально куклы были созданы не для детских развлечений. Куклы являлись для человечества магическими посредниками между земным миром и потусторонним. Люди искренне верили, что куклы способны влиять на судьбу, а потому относились к ним внимательно и бережно.

У славян было много традиций, связанных с куклами, но одна из них считалась особенно мощной. Иногда славяне, отходя ко сну, брали с собой куклу и засыпали вместе с ней.

Для древних славян куклы были оберегами. Что любопытно, для каждой жизненной ситуации существовала своя кукла. Например, если человек был тяжело болен, ему в кровать клали красивую куклу. Причем наутро игрушку нужно было сжечь, чтобы вместе с собой она унесла все болезни. Этот ритуал был обязателен вне зависимости от того, насколько красивой и дорогой была кукла. Считалось, что если человек оставит ее себе, то лишь навлечет на себя новые неприятности.

Дети также нередко спали с куклами, но не потому что они были их любимыми игрушками. Еще во время беременности славянки изготавливали для своих малышей куклу Сонницу или Пеленашку. Позже их клали в колыбель, чтобы дети мирно и спокойно спали.

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