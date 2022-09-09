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38 минут назад

В Калифорнии медведь забрался в дом и съел торт

Газета.Ruиещё 2

В США медведь забрался в дом людей и съел торт, пишет UPI. Кроме того, зверь напугал жителей, которым пришлось вызывать полицейских.

В Калифорнии медведь забрался в дом и съел торт
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в Калифорнии. Внимание медведя привлек свежий торт с лесными ягодами, ради которого он и забрался в дом. В этот момент там находились люди, которым пришлось убежать на второй этаж и ждать помощи полицейских.

«Когда офицеры вошли в дом, они увидели медведя на кухне. Он съел торт и рылся в холодильнике», — говорится в сообщении полиции.

Животное, увидев полицейских, испугалось и убежало через заднюю дверь. После этого медведь забрался на дерево и отказывался слезать, но через 10 минут все-таки спустился и покинул чужую территорию.

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