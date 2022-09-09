В Калифорнии медведь забрался в дом и съел торт

В США медведь забрался в дом людей и съел торт, пишет UPI. Кроме того, зверь напугал жителей, которым пришлось вызывать полицейских.

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Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в Калифорнии. Внимание медведя привлек свежий торт с лесными ягодами, ради которого он и забрался в дом. В этот момент там находились люди, которым пришлось убежать на второй этаж и ждать помощи полицейских.

«Когда офицеры вошли в дом, они увидели медведя на кухне. Он съел торт и рылся в холодильнике», — говорится в сообщении полиции.