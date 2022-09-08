За какое время можно обойти всю Землю пешком

Кругосветные путешествия уже вряд ли кого-то удивят: их совершали и совершают уже давно. Но при этом используют како-либо транспорт. Можно ли обойти Землю пешком и сколько для этого потребуется времени, читайте в материале «Рамблера».

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Попытаться совершить пешее путешествие вокруг земного шара по экватору теоретически может любой здоровый человек, обладающих хорошей физической формой. Ему придется преодолеть расстояние в 40 тысяч километров и потратить на путешествие около 1000 дней (два года и девять месяцев), если он будет идти со скоростью около 5 километров в час. Но это лишь в теории. На практике, как оказалось, на это потребуется намного больше времени.