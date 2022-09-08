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2 часа назад

За какое время можно обойти всю Землю пешком

Мария Кимакович

Кругосветные путешествия уже вряд ли кого-то удивят: их совершали и совершают уже давно. Но при этом используют како-либо транспорт. Можно ли обойти Землю пешком и сколько для этого потребуется времени, читайте в материале «Рамблера».

За какое время можно обойти всю Землю пешком
Фото: unsplashunsplash

Попытаться совершить пешее путешествие вокруг земного шара по экватору теоретически может любой здоровый человек, обладающих хорошей физической формой. Ему придется преодолеть расстояние в 40 тысяч километров и потратить на путешествие около 1000 дней (два года и девять месяцев), если он будет идти со скоростью около 5 километров в час. Но это лишь в теории. На практике, как оказалось, на это потребуется намного больше времени.

Англичанин Роберт Гарсайд стал первым человеком, который сумел оббежать Землю трусцой. Он преодолел расстояние в 48 тысяч километров, отправившись в путь из Нью-дели в Индии и вернувшись обратно. На путешествие вокруг земного шара отважному путешественнику потребовалось пять лет и восемь месяцев, учитывая тот факт, что водные участки ему приходилось переплывать на кораблях или перелетать на самолетах.

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