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1 час назад

Зачем Япония скупала у СССР битые бутылки

Мира Маркина

В Советском союзе ходила легенда, гласившая – Япония закупила у СССР в огромных объемах битые бутылки, которые после покупки просто сбрасывала в море. Эта странная проделка японцев приносила Советскому союзу огромный доход, но долгое время никто не понимал – зачем японцы впустую тратят деньги.

Зачем Япония скупала у СССР битые бутылки
Фото: unsplashunsplash

Позже выяснилось, на самом деле Япония обхитрила Советский союз. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Дело было в 70-х. Япония узнала, что в СССР очень много битого стекла и предложила сделку – японцы хотели выкупить стекло. Недолго думая, власти Советского союза согласились, ведь предложение оказалось очень выгодным.

Но вскоре в СССР выяснили, что едва выкупив битые бутылки, японцы сбрасывают их в море. Но зачем? Оказалось, что их вообще не интересовало стекло. Японцы выкупали бутылки ради тары, в которой их перевозили. А именно ради кедровых ящиков, которые были мастерски сделаны советскими рабочими.

Дело в том, что такой добротный материал как древесина был в Японии на вес золота. При этом заключить с СССР сделку о поставках дерева в страну восходящего солнца не вышло – японцев не устроила цена.

Но совсем отказываться от дерева японцы не стали, решив добыть его хитростью. Получив битые бутылки в кедровых ящиках, они утилизировали бутылки, а после разбирали ящики на доски и использовали их для изготовления мебели.

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