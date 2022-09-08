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1 час назад

Пара из Китая живет в автофургоне, чтобы не платить за аренду квартиры

Газета.Ru

Пара из Китая живет в автофургоне, чтобы не платить за аренду квартиры, пишет Asia One. По словам супругов, таким образом им удается сэкономить приличную сумму денег.

Пара живет в автофургоне, чтобы не платить за аренду квартиры
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Чжан Си и его жена Ху Аньюань переехали из квартиры в автофургон и теперь живут на парковке. По словам пары, аренда жилья была слишком дорогой, учитывая, что до работы им приходилось добираться больше часа. Как объяснил мужчина, в фургоне есть все необходимое для жизни — кровать, стол, шкаф, электроприборы.

По выходным Чжан и Ху уезжают из города в сельскую местность, где наслаждаются пейзажами. Пара подсчитала, что отказ от аренды квартиры позволяет экономить около $7000 в год.

«Это наш выбор, и мы очень счастливы. То, что другие думают о нас, нам не интересно»,

— прокомментировали супруги.

Ранее дальнобойщик из Китая переделал кабину в «спальню принцессы», чтобы его дочь могла ездить с ним.

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