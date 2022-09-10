После казни какого преступника запретили электрический стул

Впервые электрический стул был использован для казни в 1890 году в США. Спустя 106 лет его запретили использовать в данных целях почти во всех штатах после резонансного случая с одним преступником. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Джон Джуберт начал свой преступный путь в 16 лет. Будучи подростком, он нападал на малышей на улицах, катаясь на велосипеде. Американец резал ребенка лезвием и быстро уезжал. Довольно часто ранения были серьезными, но ни одно не оказалось смертельным. В то время полиции не удалось поймать Джуберта.

Впервые Джон убил ребенка, когда ему было 19 лет. Его жертвой стал 11-летний мальчик, которого убийца задушил, а затем ударил ножом. Кроме того, на ноге жертвы нашли след человеческого укуса. После этого Джуберт убил еще двух мальчиков 13 и 12 лет.

Полиция смогла выйти на след маньяка благодаря воспитательнице детского сада. Однажды женщина заметила, что возле учреждения несколько раз за час проехал один и тот же автомобиль. Воспитательница на глазах водителя начала записывать номер авто, после чего тот начал выкрикивать угрозы и резко скрылся. Женщина отправилась в полицию, после чего Джуберта очень быстро нашли.

Дома у него обнаружили веревку со сложным плетением. После экспертизы стало понятно, что именно ей убийца душил мальчиков. Джон быстро признал свою вину, и его приговорили к смертной казни.

Джуберт провел в тюрьме больше 10 лет, его казнь состоялась в 1996 году. Преступника отправили на электрический стул, но случилось нечто непредвиденное. Когда по его телу прошел ток, на голове мужчины вздулся 10-сантиметровый мозговой пузырь. Вдобавок к этому, вокруг пузыря появились более мелкие пузырики, которые заполонили кожу головы до самых висков.