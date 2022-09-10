«Вот ведь как вырядились, чертовы дети!» Елизавета II всего раз была в России. Как с ней здесь обошлись?

17-20 октября 1994 года королева Великобритании Елизавета II нанесла свой единственный визит в Россию за все свое долгое правление. До нее из всех британских монархов страну — тогда еще Российскую империю — посещал только Эдуард VII, который встретился с Николаем II на Балтике. Королева Елизавета же прибыла в Москву на самолете, а затем покинула Санкт-Петербург на яхте, как того требовали традиции. Она провела встречу с Борисом Ельциным в Кремле, пообщалась со школьниками. Королевская особа держалась непринужденно и весьма любезно, стараясь не замечать явные проколы принимающей стороны. «Лента.ру» — о том, какой британская королева увидела Россию.

Фото: Алексей Варфоломеев/РИА Новости Алексей Варфоломеев/РИА Новости

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«Здравствуйте, Ваше Величество, раздевайтесь, пожалуйста, здесь не холодно!» — Борис Ельцин широко улыбнулся и шагнул навстречу Елизавете II, прибывшей в Россию с государственным визитом.

При этом президент решил сам, как он думал, галантно помочь британской королеве и уже слегка прикоснулся к воротнику василькового пальто, отделанного по краям оранжевым кантом. Однако гостья с ловкостью баскетболистки или регбистки уклонилась от расставленных президентских рук и моментально очутилась в своем углу дивана. Ельцин присел рядом, и беседа плавно вошла в безликое протокольное русло. Так описал конфузную ситуацию во время встречи Елизаветы II и российского лидера известный журналист Борис Грищенко в своей книге «Посторонний в Кремле».

Скандала не последовало: люди из ближайшего окружения королевы снисходительно восприняли поступок президента России, к которому Елизавета II, если верить журналисту и писателю Роберту Хардману, всегда относилась с глубоким уважением.

«Голос у нее мягкий, спокойный, не претендующий ни на что особенное»

Еще до Ельцина королева неоднократно встречалась с первыми лицами СССР. В 1956 году во время своего визита в Англию Елизавету II посетил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Он вспоминал, что советские делегаты не хотели облачаться во фраки с цилиндрами и были готовы приехать в Королевский дворец только в своих обычных деловых костюмах. Елизавета II согласилась на такое условие, и сама оделась очень просто. Во время беседы она особо интересовалась советским самолетом Ту-104, который в 1956-м как раз только поступил в эксплуатацию.

«Она не проявила никакой королевской чопорности, когда встретилась с нами, — признавался Хрущев. — Ее внешность, ее поведение не требовали от нас, чтобы мы "трепетали", как это бывает в романах, когда описывают встречи с королевами. Елизавета II — обычная женщина, жена своего мужа и мать своих детей. Такой она представилась нам, и такое у нас осталось впечатление. Голос у нее мягкий, спокойный, не претендующий ни на что особенное. Вопросы она ставила такие же, которые задает при встрече с советскими людьми любая иностранка».

В 1989 году Елизавета II приняла в Виндзорском замке Михаила Горбачева, показала ему достопримечательности и художественную коллекцию. В ответ генсек пригласил королеву в СССР. Однако на тот момент почва для такого визита еще не созрела.

Но многое изменилось после восстановления исторической справедливости в отношении расстрелянной семьи Николая II, останки членов которой были повторно обнаружены в 1991 году. По словам Ельцина, королева не могла посетить страну, не раскаявшуюся после расстрела Романовых, которые приходились Виндзорам родственниками.

«Мы не понимали, как себя вести»

Реактивный BAe 146 королевы совершил посадку во Внуково во второй половине дня 17 октября 1994 года. Из аэропорта Елизавета и ее супруг принц Филипп поехали прямо в Кремль, там их уже ждали Ельцины. Чета остановилась в кремлевской резиденции, где до них гостили многие высокие гости, в том числе президенты США Ричард Никсон и Рональд Рейган.

По мнению пресс-секретаря президента России в 1992-1995 годах Вячеслава Костикова, визит британского монарха означал, что Россия вернула себе не только политический, но и нравственный статус. Впервые во время торжественного обеда в Грановитой палате и сам президент, и все помощники были одеты в смокинги, что придавало процедуре особую торжественность.

«Когда мы один за другим подходили вначале к королеве, а затем к президенту, его глаза смеялись. Он как бы говорил с иронией: вот ведь как вырядились, чертовы дети!» — отмечал Костиков в своей книге «Роман с президентом».

И в британское посольство, и на прием в честь королевы в Кремль пригласили многих известных людей. Оказалась среди них и депутат Госдумы Ирина Хакамада, которая, по ее же словам, ощущала себя песчинкой в мире богов. Политику врезалось в память, что все очень волновались и буквально сходили с ума.

Некоторых гостей по очереди подводили к королеве. Хакамаду представили как депутата новой формации, она «что-то промямлила», пытаясь смотреть вбок, и спешно ретировалась.

Церемонию в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца возглавили Ельцин и его супруга Наина. Взоры собравшихся были устремлены к ним и к королевской чете.

«Две пары одновременно вошли в зал длиной 90 метров с противоположных концов и встретились в середине, обменявшись крепкими рукопожатиями под лучами шести люстр на 400 лампочек каждая, — рассказал Хардман в своей книге "Елизавета II. Королева мира. Монарх и государственный деятель". — Несмотря на то что британская пресса заранее смаковала, как президент по-медвежьи обнимет королеву, господин Ельцин приветствовал гостью не слишком низким, но почтительным поклоном, а затем преподнес ей большой букет роз. Королева, похоже, приняла их с большей радостью, чем обычно брала букеты».

Состоялся обмен любезностями. Ельцин сообщил своей гостье, что в России ее считают олицетворением государственной мудрости, преемственности истории, величия нации.

«С достоинством выполняя свою миссию, вы, Ваше Величество, подтверждаете важную идею о том, что монархия может быть неотъемлемой частью демократической системы правления, воплощением духовного и исторического единства нации», — сказал он.

Елизавета II согласилась с его словами и заявила, что времена перемен — это некомфортные времена.

«Петербург был "усеян" милиционерами»

Ельцин лучезарно улыбался и держался изо всех сил, хотя прошло лишь три недели после инцидента в Шенноне. 30 сентября 1994-го президент России, летевший из США, во время остановки на дозаправку должен был встретиться с премьером Ирландии Альбертом Рейнольдсом, однако не вышел из самолета. Впоследствии тогдашний шеф Службы безопасности президента Александр Коржаков признался, что в полете с Ельциным случился приступ, он очень плохо себя чувствовал и потому отправил вместо себя вице-премьера Олега Сосковца. Однако в прессе появилась и версия о том, что Ельцин «проспал Ирландию», будучи сильно пьяным. Поэтому британские репортеры внимательно следили на приеме за тем, что пьет президент России. Если верить Хардману, на банкете Ельцин ограничился водкой, затем поднял тост с бокалом красного вина и в конце приема выпил немного грузинского коньяка.

В качестве подарка королева преподнесла чете Ельциных коробку из полированного дерева. Внутри были выдвижные ящички, а в них — пакетики с семенами из королевского сада (Наина с дочерями Еленой и Татьяной высадили их в грунт, но не все растения смогли прижиться в России; тем не менее, как говорил Ельцин, королевская семья навсегда оставила память в саду его семьи).

Следующее после прибытия в Москву утро началось с конфуза. Все ожидали выхода Елизаветы II, но она все никак не появлялась. После некоторой заминки выяснилось, что гувернантка королевы проспала и не подготовила ей цветы, а без положенного по церемониалу небольшого букета высокая гостья предстать перед публикой никак не могла.

«Немало бывает таких неловких моментов, когда, не соблюдая этикета, даме подают руку, не дожидаясь, когда она подаст ее сама. Видно, так случается не только в России, поэтому, оберегая королеву от неожиданных и неположенных рукопожатий, ее протокол и установил такое правило, что королева всегда должна держать в руках букинетку. Все видят, что у королевы руки заняты, а если нужно, она протянет руку сама. Так что после некоторой заминки королева наконец вышла, извинилась и сказала: "Мои тоже временами меня подводят"», — отмечал в своей книге «Повседневная жизнь Кремля при президентах» многолетний шеф кремлевского протокола Владимир Шевченко.

Ельцин последовал за королевой в Санкт-Петербург, который, по свидетельству журналиста Руслана Линькова, «был просто "усеян" милиционерами». Корреспондент иронизировал, что им пришлось охранять неизвестно от кого деревья и столбы вдоль дороги из аэропорта Пулково, а за бурно желтевшими кустарниками мерзли свезенные со всей округи спецназовцы.

В двух городах — Москве и Петербурге — Елизавета II увидела не только стандартный набор достопримечательностей — Красную площадь, Эрмитаж, Петропавловскую крепость, мемориал на Пискаревском кладбище, дворцы и соборы. Она побывала в центре по реабилитации детей-инвалидов, открыла мемориальный камень на стройплощадке нового здания британского посольства. Королеву пригласили на репетицию драмкружка в одну из престижных столичных школ с углубленным изучением английского языка, где она пообщалась с учениками. Вместе с Ельциными Елизавета II и принц Филипп посмотрели в Большом театре «Жизель».

Первый в истории официальный визит британского монарха в Россию состоялся задолго до поездки Елизаветы II. Это произошло летом 1908 года, когда Николай II и Эдуард VII, приходившийся ему дядей, встретились на императорской яхте «Штандарт» в Ревельской бухте (ныне Таллинский залив), причем на сушу они не сходили.

Строгий церемониал требовал, чтобы и правнучка Эдуарда VII проделала часть пути по морю. Поэтому Елизавета II решила возвращаться в Англию на своей яхте «Британия».