Почему злачные места называют именно так

Все знают, что такое "злачное место", но раньше у этой фразы было совершенно другое значение. Фразеологизм относится к группе фразеологизмов, которые кардинально изменили свое исходное значение. Подробнее об этом читайте в статье "Рамблера".

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Под "злачным место" мы понимаем место, где процветает пьянство и разврат. Обычно это кабак, притон или плохой клуб.

"Теперь уже не только легендарная Тверская, не только злачные места и притоны кишат «ночными бабочками», каждый ночной клуб, престижные дискотека или казино забиты ими до отказа", - А. Ростовский, «По законам волчьей стаи», 2000 г.

Но раньше под "злачным местом " подразумевали пространство, где душа человека после смерти обретёт покой и умиротворение. То есть это был рай или беззаботное место, где тепло, сытно и уютно.

"Андрей Антипович, будучи изгнан своим родителем из дома за тунеядство, нашёл дом Егора Ивановича местом злачным, где в изобилии текли мёд и молоко", - Н. В. Успенский.

Раньше проблема пропитания стояла гораздо острее, а кусок хлеба доставался людям тяжелым трудом. Поэтому хлеб ассоциировался с сытной жизнью. А пшеница считалась у славянских народов символом богатства и достатка. Поэтому хорошую должность на работе называли "хлебным местом", а места, где можно поесть "злачными".

Но со временем ситуация с едой в мире менялась и исконное значение стало забываться. Современное значение возникло, когда на Руси появились кабаки, питейные заведения и хмельные напитки, так как их тоже готовили из злаковых культур.