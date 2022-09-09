Почему принц Чарльз решил сменить имя на Карл

Вечером в четверг стало известно о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Новым королем стал ее старший сын, принц Чарльз. Монарх уже выбрал себе имя, пишет журнал Elle.

«При рождении принц Чарльз получил по традиции три дополнительных имени: Филипп, Артур и Георг, поэтому имел право выбрать одно из них в качестве королевского титула»,

– пишет издание.

Изначально предполагалось, что Чарльз выберет в качестве титула имя Георг в честь деда и станет Георгом VII, однако он решил остановиться на имени Карл.

По сути, принц Чарльз имени не менял: на английском языке оно осталось прежним – Charles. Иное произношение и написание в русском языке связано с традицией, согласно которой имена монархов на русский язык переводятся в латинском варианте.