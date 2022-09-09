Названа дата официального провозглашения Карла III королем

Сын королевы Елизаветы II Принц Чарльз, ныне именующийся королем Карлом III, официально будет провозглашен новым королем Великобритании 10 сентября, в субботу. Об этом сообщили местные СМИ в пятницу, 9 сентября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Это день, когда Карла официально провозгласят королем, — написала газета Times.

Ранее редакция газеты заявляла, что Карла III объявят в новом статусе в пятницу, 9 сентября.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни ушедшего монарха.