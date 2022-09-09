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4 часа назад

Названа дата официального провозглашения Карла III королем

Вечерняя Москваиещё 6

Сын королевы Елизаветы II Принц Чарльз, ныне именующийся королем Карлом III, официально будет провозглашен новым королем Великобритании 10 сентября, в субботу. Об этом сообщили местные СМИ в пятницу, 9 сентября.

Названа дата официального провозглашения Карла III королем
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Это день, когда Карла официально провозгласят королем, — написала газета Times.

Ранее редакция газеты заявляла, что Карла III объявят в новом статусе в пятницу, 9 сентября.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни ушедшего монарха.

При этом политолог Дмитрий Журавлев в эксклюзивном интервью с «Вечерней Москвой» оценил роль новоиспеченного монарха в нормализации отношений с Россией и дал понять, что от нового правительства Великобритании ожидать чего-то хорошего не стоит.

Истории,Елизавета II,Дмитрий Журавлев,Чарльз Виндзор,
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