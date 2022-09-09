Внучка Ельцина показала редкое фото Елизаветы II с дедом

Внучка первого президента РФ Бориса Ельцина, 19-летняя Мария Юмашева, выложила редкую фотографию с дедом и королевой Великобритании Елизаветой II. Соответствующий снимок она опубликовала в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)*.
19-летняя Мария Юмашева поделилась с подписчиками в социальных сетях фотографией, на которой запечатлены ее покойный дед, первый президент России Борис Ельцин, и королева Великобритании Елизавета II, которой не стало накануне. На опубликованном снимке они предстали за официальным обедом в Грановитой палате Московского Кремля.
В октябре 1994 года Елизавета II и ее супруг, принц Филипп, герцог Эдинбургский, осуществили официальный визит в Россию, в рамках которого встретились с Борисом Ельциным.