За что Ельцина выгнали из школы

Биография Бориса Ельцина не изобилует большим количеством белых пятен. Тем не менее мало кто знает о том, что из школы Ельцина исключили, причем без права дальнейшего обучения. Да и политехнический институт он окончил на год позже своих сверстников, так как был отчислен с третьего курса.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Выступление на собрании

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Борис Николаевич Ельцин появился на свет в 1931 году в селе Бутка Талицкого района Свердловской области. Однако большую часть детских лет будущий президент провел в городе Березники Пермской области. Именно там, в Березниках, Ельцин и окончил школу. Правда, за то, чтобы получить заветный аттестат зрелости Борису Николаевичу пришлось побороться. Как утверждает Владимир Фортунатов, автор книги «Российская история в лицах», учился Ельцин неплохо, а вот с поведением у него были серьезные проблемы. Несмотря на то, что Бориса не раз избирали старостой класса, учителя считали его дерзким и своенравным.

Однако того, что непослушный ученик сделал на собрании в честь окончания седьмого класса, не ожидал никто. Об этом случае упоминает в своей книге «Демоны и ангелы российской политики лихих 90-х» и Игорь Молотов. На собрании Ельцин попросил слова и обвинил своего бывшего классного руководителя в том, что та поднимала на детей руку и заставляла заниматься домашним хозяйством у себя дома. Разразился скандал, после которого Бориса исключили из школы без права на дальнейшее обучение. Ельцин обратился за помощью в горком ВЛКСМ и был восстановлен, правда, уже в другой школе.

Первые проблемы с сердцем

В школьные годы Борис Ельцин всерьез увлекся спортом. Как вспоминал сам президент, он занимался всем понемногу: и лыжами, и легкой атлетикой, и гимнастикой, и десятиборьем, и борьбой. Но больше всего Ельцина захватил волейбол. И это, как отметил в своей книге «Претенденты на президентский пост России» Алексей Мухин, несмотря на отсутствие двух пальцев на левой руке. Окончив школу с отличными оценками по большинству предметов, Борис Ельцин поступил в Уральский политехнический институт, где продолжил вести активный образ жизни. Будучи студентом, Ельцин являлся еще и спорторгом вуза.

Борис Николаевич даже подумывал о спортивной карьере. Однако этим планам не суждено было сбыться. Если верить автору книги «Правители России. Борис Ельцин» Рудольфу Пихоя, в 1952 году Ельцин перенес ангину, которая вкупе с постоянными тренировками дала осложнения на сердце. Врачи настояли на том, что спортсмену необходимо длительное лечение, поэтому Ельцин взял академический отпуск и вернулся в Березники. Впрочем, через год на стол ректора УПИ легло заявление от Бориса Николаевича: «Прошу принять меня на 3 курс строительного факультета на специальность ПГС, так как я был отчислен по болезни».

Непримиримый характер

Активного студента приняли обратно в институт. И ректор наверняка не пожалел о своем решении: по крайней мере учился Борис Ельцин не хуже других. Ему даже предлагали остаться на кафедре и заняться научной работой, но будущий президент таким перспективам оказался не рад. Как пишет Илья Земцов в своей книге «Лица и маски: о времени и о себе», Борис Николаевич отказался и от должности мастера и пошел на стройку простым рабочим. Он хотел сам овладеть 12 рабочими специальностями для того, чтобы знать весь процесс, что называется, от и до.