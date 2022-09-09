День Анфисы Рябинницы: что нельзя делать 9 августа

9 августа православная церковь чтит памят двух Пименов – Великого и Палестинского. Кроме того, сегодня поминают мученицу Анфису, пострадавшую за веру. Потому в народном календаре этот день прозвали Анфисой Рябинницей или днем двух Пименов.

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Дерево рябины всегда считалось оберегом, а в этот день с ним обходились особенно трепетно. Под строгим запретом было "ранить" рябину, срезать ветки или срывать листья. А вот гроздья ягод срывать можно было и даже нужно – их вешали под крышей дома, притягивая тем самым счастье и удачу в семью.

9 августа считалось плохой приметой устраивать помолвку или играть свадьбу, такой брак был обречен, как верили наши предки. Также не стоило ходить за покупками, давать деньги в долг или поднимать найденное на перекрестке дорог – это не могло принести ничего хорошего.