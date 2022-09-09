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53 минуты назад

День Анфисы Рябинницы: что нельзя делать 9 августа

Мира Маркина

9 августа православная церковь чтит памят двух Пименов – Великого и Палестинского. Кроме того, сегодня поминают мученицу Анфису, пострадавшую за веру. Потому в народном календаре этот день прозвали Анфисой Рябинницей или днем двух Пименов.

День Анфисы Рябинницы: что нельзя делать 9 августа
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Дерево рябины всегда считалось оберегом, а в этот день с ним обходились особенно трепетно. Под строгим запретом было "ранить" рябину, срезать ветки или срывать листья. А вот гроздья ягод срывать можно было и даже нужно – их вешали под крышей дома, притягивая тем самым счастье и удачу в семью.

9 августа считалось плохой приметой устраивать помолвку или играть свадьбу, такой брак был обречен, как верили наши предки. Также не стоило ходить за покупками, давать деньги в долг или поднимать найденное на перекрестке дорог – это не могло принести ничего хорошего.

Погодные приметы

  • Гром 9 августа сулит потепление.
  • Если к этому дню уже осыпалась рябина – зима будет мягкой и снежной.
  • Большое количество ягод на рябине грозит, напротив, морозной и долгой зимой.
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