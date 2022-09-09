В Сети назвали альтернативы букету цветов для мужчин

Пользователи сети рассказали, что лучшая альтернатива букету цветов для мужчин — это вкусная еда или искренние объятия. Обсуждение началось после того, как один из подписчиков форума Reddit адресовал мужчинам соответствующий вопрос.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Многие респонденты назвали удачной альтернативой цветам знаки внимания в виде еды.

Другие отметили, что можно обойтись без материальных подарков и просто обнять мужчину, чтобы он не чувствовал себя одиноко.