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48 минут назад

В Сети назвали альтернативы букету цветов для мужчин

Lenta.ru

Пользователи сети рассказали, что лучшая альтернатива букету цветов для мужчин — это вкусная еда или искренние объятия. Обсуждение началось после того, как один из подписчиков форума Reddit адресовал мужчинам соответствующий вопрос.

В Сети назвали альтернативы букету цветов для мужчин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Многие респонденты назвали удачной альтернативой цветам знаки внимания в виде еды.

Другие отметили, что можно обойтись без материальных подарков и просто обнять мужчину, чтобы он не чувствовал себя одиноко.

Немало комментариев посвящено желанию мужчин все-таки получать цветы и их сожалению о том, что им букетов не дарят.

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