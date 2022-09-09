Невеста припомнила поступок матери и довела ее до слез

Пользовательница Reddit с ником MomVsPromDress поделилась историей о том, как поссорилась с матерью и довела ее до слез из-за поступка, который родственница совершила 15 лет назад. По словам девушки, которая недавно стала невестой, она запретила матери идти с ней за свадебным платьем, потому что в школьные годы та не позволила ей выбрать наряд на выпускной.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Когда я училась в старшей школе, мы поссорились с матерью из-за платья, которое я хотела надеть на выпускной. Я хотела модное сверкающее платье, как у моих подруг, но она настаивала, чтобы я надела ее платье», — поделилась воспоминаниями девушка.

Видео дня

Автор поста добавила, что платье выглядело устаревшим и ужасно смотрелось на ней, из-за чего она расплакалась во время примерки. В итоге ей запретили идти на выпускной.

Героиня истории уточнила, что любит свою мать, но все еще злится на нее из-за поступка 15-летней давности. Именно поэтому девушка выпалила: «Кто сказал, что ты пойдешь со мной?» — в ответ на вопрос матери о том, когда они пойдут выбирать свадебное платье.

После продолжительных споров, спровоцированных словами рассказчицы, она запретила матери идти с ней в магазин.

«Я все еще злилась на нее за то, что она заставила меня пропустить выпускной из-за такой глупости, как платье. Свадебное платье я хочу выбрать сама, без ее участия», — пояснила она.