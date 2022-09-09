Прижизненные рекорды королевы Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II за время своей долгой жизни успела поставить множество личных рекордов, некоторые из которых невозможно побить.

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Усопшая королева Великобритании начала свое царствование при политике Уинстона Черчилля. Она назначила 14 премьер-министров, число которых равно числу сменившихся президентов США за время ее правления, о чем сообщает LIVE24.ru.

В молодости Елизавета II отучилась на механика-водителя санитарного автомобиля во время Второй мировой войны. Однако монарх до конца своих дней ездила без водительских прав и номеров, являясь единственным человеком в Королевстве с таким разрешением.

Правительница также была известна своей любовью к собакам. Максимальное количество ее одновременного владения вельш-корги — 13.