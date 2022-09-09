Прижизненные рекорды королевы Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II за время своей долгой жизни успела поставить множество личных рекордов, некоторые из которых невозможно побить.
Усопшая королева Великобритании начала свое царствование при политике Уинстона Черчилля. Она назначила 14 премьер-министров, число которых равно числу сменившихся президентов США за время ее правления, о чем сообщает LIVE24.ru.
В молодости Елизавета II отучилась на механика-водителя санитарного автомобиля во время Второй мировой войны. Однако монарх до конца своих дней ездила без водительских прав и номеров, являясь единственным человеком в Королевстве с таким разрешением.
Правительница также была известна своей любовью к собакам. Максимальное количество ее одновременного владения вельш-корги — 13.
У нее был пожизненный статус неподсудности, а среди царствующих женщин Елизавета II поставила рекорд в 70 лет правления.