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2 часа назад

Прижизненные рекорды королевы Елизаветы II

Слово и Дело

Королева Великобритании Елизавета II за время своей долгой жизни успела поставить множество личных рекордов, некоторые из которых невозможно побить.

Прижизненные рекорды королевы Елизаветы II
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Усопшая королева Великобритании начала свое царствование при политике Уинстона Черчилля. Она назначила 14 премьер-министров, число которых равно числу сменившихся президентов США за время ее правления, о чем сообщает LIVE24.ru.

В молодости Елизавета II отучилась на механика-водителя санитарного автомобиля во время Второй мировой войны. Однако монарх до конца своих дней ездила без водительских прав и номеров, являясь единственным человеком в Королевстве с таким разрешением.

Правительница также была известна своей любовью к собакам. Максимальное количество ее одновременного владения вельш-корги — 13.

У нее был пожизненный статус неподсудности, а среди царствующих женщин Елизавета II поставила рекорд в 70 лет правления.

Истории,Елизавета II,Уинстон Черчилль,
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