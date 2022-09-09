Британцы рассказали о реакции людей на смерть Елизаветы II

Тысячи людей несмотря на дождь собрались ночью у Букингемского дворца, чтобы почтить память королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала жительница Британии, автор блога «Жизнь в Англии» в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Ольга Шевченко.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Она была олицетворением страны: невероятный стиль, шляпки, скачки, собаки, ее вежливый и немного шаловливый нрав и многое другое. Все это стало отражением всей Британии, ее символом», — сказала Ольга.

Жительница Британии сообщила, что как только появилась информация об ухудшении здоровья королевы, у Букингемского дворца стали собираться англичане. А когда появилось сообщение о смерти Елизаветы II, у ворот дворца собрался почти весь Лондон.

«Множество людей, несмотря на дождь, стояли у Букингемского дворца. В стране объявлен траур на 10 дней», — добавила она.

Также Ольга рассказала, что среди англичан популярно мнение, что Елизавета II была самой любимой королевой нации. «Это самая любимая королева за всю историю государства — так, по крайней мере, говорят местные историки», — заключила она.

Другая жительница Британии Елена сообщила «Ленте.ру», что в стране стали отменять футбольные матчи и закрывать бары в связи со смертью королевы Елизаветы II.

«В Британии вчера было очень много людей, которые пришли к Букингемскому дворцу. Все что-то запостили в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). По стране отменили футбольные матчи и закрыли бары», — рассказала она.