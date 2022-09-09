Названы способы перевести питомца на натуральную пищу

Американская компания Purina прекратила производство и продажу кормов для кошек и собак в России. Зоопсихолог Наталья Кир рассказала «ФедералПресс», как безболезненно перевести животное на натуральный рацион.
«Не обязательно искать замену ушедшим из России производителям кормов для животных. Собаку или кошку можно перевести на натуральное видотипичное питание – сырое», – заявила Наталья Кир.
Из-за сложностей с логистикой американский производитель промышленных кормов для собак и кошек Purina объявила о прекращении производства и продажи кормов брендов Friskies, CatChow и DogChow в российских магазинах. Так как проблемы с логистикой быстро не решить, владельцам домашних животных многие эксперты рекомендуют перейти на «натуралку». Это позволит не беспокоиться о том, что корм, к которому только привык питомец, опять исчезнет из продажи.
«Для натурального рациона используют разные виды сырого мяса, субпродукты и части туш, которые тоже отлично дополняют рацион, а также кости», – рассказала эксперт.
Существует большое разнообразие «натуральных» рационов для питомцев, в том числе отварные или сырые с добавлением каш.
«Вообще в природе кошки не едят углеводы. Собаки да, едят, но только если нет вариантов. Однако владелец вполне может обеспечить питомцу нормальное правильное питание. Это не дорого и не так сложно, как обычно пугают», – заявила Кир.
Чтобы перевести животное на «натуралку», следует начать с одного продукта и давать его в небольших количествах два-три дня. Можно подмешивать его в привычный корм или давать отдельно.
Для некрупных животных до 10 кг это может быть кусочек весом в 20 грамм, а для средних и крупных – 50–100 грамм. При этом лучше разрезать его на мелкие кусочки, так животному будет легче переварить пищу. Каждые несколько дней количество такой пищи можно увеличивать. По этой же схеме следует вводить в рацион и новые продукты.
«Вы должны прийти к такой схеме: мышечное мясо, органы, костная составляющая – это полноценный рацион для кошек. Для собак добавляется некоторое количество овощей, иногда кисломолочные продукты. Сырые кости вводить в рацион можно только через неделю-две полного сыроедения. Печень вводится одним из последних субпродуктов», – объяснила Кир.
В случае, если у питомца началось расстройство желудка, рвота, потеря аппетита и вялое состояние, аллергии, начали течь уши или глаза, следует отменить этот вид продуктов, вернуться на обычный рацион и сделать перерыв на несколько дней.
«Если через несколько дней все повторится, попробуйте дать другой вид белка. Например, начинали с говядины или курицы – пробуйте индейку», – добавила эксперт.
А вот если питомец отказывается от разных видов мяса и субпродуктов – это повод обратиться к ветеринарному диетологу. Некоторым животным нужна ферментная поддержка и сопровождение специалиста в переходе на «натуралку».
«Сырой рацион подходит всем, просто нужно учитывать особенности каждого Аа и при необходимости подключать специалистов. Этим вы сохраните здоровье ваших «хвостиков», – заключила эксперт.