Названы способы перевести питомца на натуральную пищу

Американская компания Purina прекратила производство и продажу кормов для кошек и собак в России. Зоопсихолог Наталья Кир рассказала «ФедералПресс», как безболезненно перевести животное на натуральный рацион.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Не обязательно искать замену ушедшим из России производителям кормов для животных. Собаку или кошку можно перевести на натуральное видотипичное питание – сырое», – заявила Наталья Кир.

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Из-за сложностей с логистикой американский производитель промышленных кормов для собак и кошек Purina объявила о прекращении производства и продажи кормов брендов Friskies, CatChow и DogChow в российских магазинах. Так как проблемы с логистикой быстро не решить, владельцам домашних животных многие эксперты рекомендуют перейти на «натуралку». Это позволит не беспокоиться о том, что корм, к которому только привык питомец, опять исчезнет из продажи.

«Для натурального рациона используют разные виды сырого мяса, субпродукты и части туш, которые тоже отлично дополняют рацион, а также кости», – рассказала эксперт.

Существует большое разнообразие «натуральных» рационов для питомцев, в том числе отварные или сырые с добавлением каш.

«Вообще в природе кошки не едят углеводы. Собаки да, едят, но только если нет вариантов. Однако владелец вполне может обеспечить питомцу нормальное правильное питание. Это не дорого и не так сложно, как обычно пугают», – заявила Кир.

Чтобы перевести животное на «натуралку», следует начать с одного продукта и давать его в небольших количествах два-три дня. Можно подмешивать его в привычный корм или давать отдельно.

Для некрупных животных до 10 кг это может быть кусочек весом в 20 грамм, а для средних и крупных – 50–100 грамм. При этом лучше разрезать его на мелкие кусочки, так животному будет легче переварить пищу. Каждые несколько дней количество такой пищи можно увеличивать. По этой же схеме следует вводить в рацион и новые продукты.

«Вы должны прийти к такой схеме: мышечное мясо, органы, костная составляющая – это полноценный рацион для кошек. Для собак добавляется некоторое количество овощей, иногда кисломолочные продукты. Сырые кости вводить в рацион можно только через неделю-две полного сыроедения. Печень вводится одним из последних субпродуктов», – объяснила Кир.

В случае, если у питомца началось расстройство желудка, рвота, потеря аппетита и вялое состояние, аллергии, начали течь уши или глаза, следует отменить этот вид продуктов, вернуться на обычный рацион и сделать перерыв на несколько дней.

«Если через несколько дней все повторится, попробуйте дать другой вид белка. Например, начинали с говядины или курицы – пробуйте индейку», – добавила эксперт.

А вот если питомец отказывается от разных видов мяса и субпродуктов – это повод обратиться к ветеринарному диетологу. Некоторым животным нужна ферментная поддержка и сопровождение специалиста в переходе на «натуралку».