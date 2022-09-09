Заповедник выпустил в дикую природу медвежат Редиса и Сюрприза

Животные провели в заповеднике три месяца. Их отправили в самостоятельную жизнь на теплоходе «Зазеркалье» по Телецкому озеру, введя им седативные препараты для безопасной транспортировки. В заповеднике рассказали, что медвежата хорошо перенесли дорогу и 5 сентября прибыли в тайгу.

В заповеднике отметили, что в процессе реабилитации и подготовки к жизни в дикой природе работники заповедника не общались с медвежатами, использовали одежду без посторонних запахов, не пользовались мобильными телефонами и старались не располагать близко транспорт. Кормление состояло из естественного рациона. Это все было нужно для того, чтобы медвежата не привыкли к главной для них опасности — человеку. У них сохранилась настороженность перед незнакомыми звуками и запахами, что повышает вероятность выживания в дикой природе.