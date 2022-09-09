Почему Диана была худшей невесткой для Елизаветы II

Отношения между королевой Елизаветой и принцессой Дианой являются темой обсуждений уже более 30 лет. Почему нынешнюю жену принца Гарри Меган Маркл сравнивают с леди Ди, и по каким причинам их взаимоотношения с Ее Величеством так и не сложились?

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Ирония заключается в том, что влияние Дианы на королевскую семью измеряется тем, насколько дом Виндзоров стал более гостеприимным для новичков», – отмечает биограф Эндрю Мортон.

Видео дня

Диана Фрэнсис Спенсер

Отношения Дианы Спенсер и принца Чарльза начались в конце 1970-х годов. О помолвке было объявлено в феврале 1981 года, свадьба состоялась в июле.

Ставшая принцессой Уэльской Диана сразу стала любимицей населения. Королева Елизавета также возлагала большие надежды на невестку и считала ее «глотком свежего воздуха» для монаршей семьи.

В целом кандидатура Дианы устраивала королеву в качестве жены наследника. Главное, что она была из родовитой семьи и смогла отвлечь принца от Камиллы Паркер Боулз.

Единственное, что не нравилось Елизавете, – она считала, что Диана не сможет влиться в королевскую жизнь. В чем-то она все-таки оказалась права.

Проблемы в отношениях Дианы и Чарльза

Спустя год после свадьбы у принцессы Дианы и принца Чарльза родился первенец – Уильям, еще через 2 года – Гарри. Супруги старались воспитывать детей, проводить время вместе, а Диана позже говорила, что эти годы были самыми счастливыми в ее жизни.

Однако Камилла Боулз все это время была неподалеку, и все-таки смогла разрушить отношения Дианы и Чарльза. Уже в начале 1990-х было очевидно, что брак не спасти.

В 1996 году состоялся развод Чарльза и Дианы. Сделать этот шаг супругам посоветовала сама Елизавета. Хоть это и шло против всех правил, так было лучше, чем постоянные обсуждения королевского двора.

А что дальше

После развода Диану лишили статуса «Ее королевского Высочества», но для народа она все равно осталась принцессой. Леди Ди продолжала придерживаться королевского протокола, так как оставалась матерью наследников. Она часто навещала детей во дворце, и в эти моменты Елизавета старалась не встречаться с бывшей невесткой.

Диана активно занималась благотворительностью и миротворческой деятельностью. Ее поистине можно назвать одной из самых популярных и обсуждаемых женщин мира.

Летом 1997 года Диана познакомилась с Доди Аль-Файедом – это был первый официальный роман леди после развода. Именно с ним она ехала в машине в тот роковой вечер, в который не выжили оба.

Реакция Елизаветы на смерть Дианы

Королева максимально проигнорировала гибель бывшей невестки. Она запретила объявлять национальный траур. Елизавета настаивала на частных похоронах Дианы, ссылаясь на то, что так хочет ее семья.