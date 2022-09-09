Зачем Берия хранил в сейфе женское белье

Современные публицисты, описывающие «вытаскивание грязного белья» из сейфа арестованного Лаврентия Берии, ссылаются на доклад секретаря ЦК КПСС Николая Шаталина, в 1953 году куратора органов госбезопасности, руководившего обыском в служебном кабинете экс-министра МВД.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Другие источники, указывающие на результаты обыска, не упоминаются. Хотя все протоколы допросов Берии опубликованы, и о своих внебрачных связях и подарках соблазняемым женщинам и девушкам Берия прокурору СССР Руденко рассказывал.

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Что сказал Шаталин

Павел Судоплатов в своих мемуарах писал, что Николай Шаталин имел серьезное влияние в МВД, мог воздействовать на кадровую политику силового ведомства. В деле Берии он едва не посадил одного из ключевых сотрудников контрразведывательного управления МВД – якобы тот, проявив политическую близорукость, поддерживал Лаврентия Берию накануне его ареста. Контрразведчика в итоге «просто» уволили из МВД с партийным взысканием.

Судоплатов негативно относился к Шаталину как к «чистильщику кадров», впоследствии аналогичной оценки личности куратора МВД придерживался и авторитетнейший из всех министров МИД СССР за всю историю Советского Союза Андрей Громыко.

История с «шокирующим» изъятием из служебного сейфа Берии, откуда сотрудники МВД СССР (КГБ образовался только в марте 1954 года) собирались делать выемку документов, была озвучена Шаталиным на июньском Пленуме ЦК КПСС 1957 года (его стенограмма опубликована). Чекистов, судя по словам Шаталина, шокировало необычное для такого рода хранилищ содержимое – из бериевского сейфа доставали, в частности, десятки предметов дамского туалета. Изымались предметы одежды, в том числе, иностранного производства, – чулки, комбинации, трико, отрезы тканей на платья…

Были упомянуты среди изъятого и некие предметы, особенно характеризующие и подчеркивающие развратность их обладателя (что это за приспособления, не конкретизировалось, говорилось только о множестве единиц изымаемого).

Шаталин в своем выступлении не уточнял: все ли это хозяйство было изъято именно из сейфа – 11 пар спортивных костюмов, кофточек, чулок и столько же пар комбинаций, 7 пар трико, 5 тканных отрезов и много чего другого, тоже «тряпочного» – какой сейф мог вместить столько вещей?

Берия о своих подарках женщинам и девушкам

Согласно протоколу допроса Лаврентия Берии от 14 июля 1953 года (точнее, предъявленных обвиняемому показаний 16-летней Валентины (Ляли) Дроздовой), экс-министр МВД СССР давал ей деньги на аборт (она в итоге беременность прерывать не стала, родила от Берии ребенка). На вопрос Руденко об обнаружении у него в кремлевском кабинете большого количества заграничного женского белья (этот факт Берия подтвердил), подследственный ответил, что там хранились не только эти вещи, доставленные Кобуловым из Германии, но еще и материал для мужского костюма и одежда для ребенка.

Женские вещи, по словам Берии, предназначались для подарков в праздники Ляле Дроздовой и ее матери, а также своим близким родственницам – жене и сестре, больше никому. Дроздовой экс-министр, по его словам, «систематически оказывал материальную помощь».

Публицист Кирилл Столяров в своей книге «Палачи и жертвы» писал, что одной из своих жертв (артистке) Берия помог улучшить жилищные условия, другой, тоже актрисе (по ее же просьбе), – вставить металлические зубные протезы. Причем та якобы просила золотые, но Берия настоял на тех, что попроще – они, по его заверению, были и дешевле, и крепче.