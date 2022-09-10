Раскрыта дальнейшая судьба корги королевы Елизаветы II

Королевский биограф Ингрид Сьюард раскрыла дальнейшую судьбу питомцев британской королевы Елизаветы II. Об этом сообщает издание Newsweek.

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В последние месяцы жизни королева держала пару корги, которых звали Мьюик и Сэнди, дорги по кличке Кэнди и двух кокер-спаниелей.

По мнению Сьюард, о них позаботятся родственники королевы. «Думаю, за собаками присмотрит ее семья, — заявила она. — Вероятно, Эндрю, поскольку это он подарил их ей».

Писательница Пении Джунор предположила, что за корги продолжат ухаживать сотрудники королевы. Официальной информации о планах королевской семьи в отношении собак Елизаветы II нет.

Королева Елизавета II с детства любила и разводила собак породы корги. Первого питомца будущей королеве подарили еще в 1933 году. После того как Елизавета взошла на престол, ее многочисленным собакам были отведены отдельные покои в Букингемском дворце.