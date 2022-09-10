На чем строилось богатство Елизаветы II и как зарабатывали на ней самой

При жизни королевы Елизаветы II было немало призывов упразднить институт монархии в Великобритании. Сторонники такого подхода (среди которых была и новоиспечённая премьер-министр Лиз Трасс) утверждали, что королева и её дети не приносят стране ничего хорошего и лишь сосут деньги налогоплательщиков, ведь на содержание Букингемского и других дворцов короны ежегодно тратится целое состояние. Вот только критики не учли, что считают чужие деньги: семье Елизаветы II удалось не только выйти на полную самоокупаемость, но и регулярно наполнять своими налогами бюджет страны. Всё о деньгах и бизнесе, построенном вокруг покойной королевы, — в материале «Секрета».
Елизавета II не была ни самым богатым из современных монархов, скромно довольствуясь 12-м местом, ни даже самой богатой женщиной Англии, уступая это звание Джоан Роулинг и Кирсти Бертарелли. Тем не менее личное состояние в $530 млн определённо делало её одной из богатейших женщин мира, а статус королевы позволял вести такой уровень жизни, которому могли бы позавидовать и некоторые миллиардеры.
Из чего же складывалось это богатство?
Строго говоря, Виндзоры действительно отчасти живут на деньги британских налогоплательщиков. Ежегодно членам королевской семьи выплачивается разовый платёж из бюджета — суверенный грант. Его средства тратятся на официальные поездки, ведение домашнего хозяйства, приём гостей, оплату коммунальных услуг, зарплату персонала и охрану.
Грант положен за то, что королева, её взрослые дети и внуки выполняют множество представительских и государственных обязанностей, а также тратят силы и средства на содержание Виндзорского и Букингемского дворцов, которые не принадлежат королевской семье.
Размеры гранта могут меняться в зависимости от обстоятельств, но в 2021 году Виндзоры получили из казны в общей сложности 103 млн фунтов стерлингов ($119 млн — здесь и далее по курсу 9 сентября 2022 года). В пересчёте на количество налогоплательщиков Великобритании это примерно полтора фунта стерлинга ($1,75) взятых с каждого взрослого гражданина на поддержание благополучия королевы и её семьи.
По факту эти деньги — лишь малая часть того, что сама королевская семья ежегодно перечисляет в казну страны. То есть, по сути, те самые налогоплательщики, с чьих доходов кормится корона, — это и сами Виндзоры.
Один из основных источников доходов королевы и её семьи — трастовый портфель земель, собственности и активов в доверительном управлении. Он подотчётный и регулярно проверяется. Короли и королевы Великобритании номинально не владеют этими активами, но имеют право получать с них доход и тратить на выполнение своих официальных обязанностей и представительские расходы.
По закону, принятому в 2011 году, размер гранта, который ежегодно выплачивался королеве, — это 15% от чистого профицита доходов её трастового имущества за финансовый год двумя годами ранее. При этом сумма не может быть меньше той, что королева получила в предыдущем году.
Такие королевские владения, как Букингемский дворец и Виндзорский замок, принадлежат государственным фондам Royal Estate и Occupied Royal Palaces Estate — короли и королевы Великобритании владеют ими только как суверены от имени нации. Такой же доверительной собственностью считаются знаменитые сокровища короны, выставленные в лондонском Тауэре (входят в Royal Collection Trust), герцогство Ланкастер и герцогство Корнуолл, а также портфель недвижимости по всей Великобритании, управляемый от имени короны, — Crown Estate.
Все эти активы не простаивают: поместья получают доход от сельского хозяйства и сдачи жилья в аренду, исторические замки и дворцы частично открыты для публики.
Королевские резиденции — это не пустые здания, в 15 из них выставлены всемирно известные произведения искусства. Королевская коллекция Виндзоров, насчитывающая более миллиона предметов, — одна из крупнейших коллекций европейских монархов и одна из немногих, сохранившихся в первозданном виде.
Всё это, разумеется, привлекает туристов. В допандемийном 2019 году общее количество посетителей всех королевских резиденций составило почти 3,2 млн человек. Доход только от входных билетов превысил 48 млн фунтов стерлингов ($55,4 млн), и это без подсчёта дополнительных доходов от экскурсий, продажи сувениров и туристических буклетов, еды, напитков и других товаров под брендом Royal.
Немалый доход королевская коллекция имеет и со своей библиотеки, где собраны уникальные фотоматериалы, снимки интерьеров и фоторепродукции картин. Эти материалы предоставляют за деньги для использования в книгах, фильмах, телепрограммах и СМИ. Например, если вы хотите воспроизвести в печатном виде какое-то из произведений Леонардо да Винчи из находящихся в доверительном управлении короны, вы должны будете заплатить британскому монарху около 80 фунтов стерлингов ($92,4) за каждые 5000 копий. Также Royal Collection Trust зарабатывает деньги на лицензировании, спонсорстве и других инвестициях, а общество и организации активно жертвуют ему деньги. Общий доход фонда коллекции за тот же 2019 год составил 72,1 млн фунтов стерлингов ($83,3 млн), но в период пандемии из-за снижения количества туристов и череды локдаунов прибыль снизилась почти вдвое.
Самый же ценный с финансовой точки зрения портфель активов траста — империя недвижимости Crown Estate. Этот британский бизнес оценивается в 14,3 млрд фунтов стерлингов ($16,5 млрд), он владеет множеством домов, квартир и торговых центров по всей Великобритании общей площадью почти 1 млн кв. м. Сюда входит большинство зданий в престижном лондонском районе Риджент-стрит.
Также у этой организации есть проекты в области энергетики и сельского хозяйства. Чистая выручка Crown Estate в год в среднем составляет почти 350 млн фунтов стерлингов (около $400 млн).
Деньги от всех описанных здесь активов, как и деньги налогоплательщиков, тратятся не на личные вещи и нужды королевской семьи, а на оплату перелётов и дипломатических визитов, мероприятий от имени короны и оплату персонала, обслуживающего королевский двор. Например, в 2020 году общие расходы составили почти 70 млн фунтов ($81 млн), из которых примерно четверть ушла на ремонт Букингемского дворца.
Впрочем, есть в этой истории и послабление — «тайный кошелёк».
Дело в том, что доходы с герцогства Ланкастер, в отличие от доходов от других трастовых активов, королева могла тратить на своё усмотрение в личных целях. В среднем герцогство, активы которого оцениваются примерно в 540 млн фунтов стерлингов ($625 млн), ежегодно пополняет кошелёк Виндзоров на 20–25 млн фунтов ($23–28 млн) до выплаты налогов. Эти деньги королева тратила на посильную помощь детям и внукам.
Точно так же герцогство Корнуолл — ещё одно довольно финансово успешное поместье — по сути, является личным кошельком наследника престола принца Уэльского. Будучи принцем, он получал от него доход в те же 20–23 млн фунтов ($23–26 млн), благодаря которому Чарльз и его семья могли позволить себе комфортную обеспеченную жизнь и благотворительные траты.
Личные активы Елизаветы преимущественно перешли ей по наследству. Так, только от матери ей досталось 70 млн фунтов ($112 млн по курсу на 2002 год), ещё 10 млн фунтов ($12 млн) она унаследовала от почившего в 2021 году мужа принца Филиппа. Это не только деньги — в список личного имущества королевы входят драгоценности и предметы искусства, как оставшиеся от предков, так и приобретённые в течение жизни.
При этом даже к коллекционированию Елизавета подходила с размахом, достойным королевы: невинное увлечение филателией обеспечило ей внушительную коллекцию почтовых марок, которая оценивается в 100 млн фунтов стерлингов ($116 млн). Кстати, за всю жизнь Елизаветы выпустили свыше 200 млрд марок с её изображением.
А еще монаршая особа неплохо зарабатывала на скачках: ей принадлежало множество верховых лошадей, которые нередко брали призовые места в забегах. Так, в 2018 году скакуны принесли ей $583 000, а за всю жизнь ей удалось заработать на скачках около $10 млн.
Одно из владений королевы, ипподром Аскот в графстве Беркшир, стал местом для ежегодного светского события — королевских скачек Аскот, где присутствует практически весь цвет английского общества.
Отдельного разговора заслуживают драгоценности, которыми владеет королевская семья. Это многочисленные тиары, ожерелья, браслеты и серьги, которые переходят по наследству вот уже несколько поколений или дарятся родственникам на важные поводы. Владение ими не полное — королева не могла принять решение заложить серьги в ломбард или подарить кому угодно на сторону, — но общая стоимость королевских украшений оценивается в $4 млрд.
Семья Виндзоров также получает крупные суммы от владения различными инвестиционными портфелями. Впрочем, информации о конкретных предприятиях и активах королевской семьи немного, поскольку она находится под грифом «конфиденциально». Подсчитано лишь, что если объединить активы и капиталы всех Виндзоров, они займут пятое место в рейтинге самых богатых королевских семей с $88 млрд.
Грант — это, конечно, хорошо, но он покрывает только самое необходимое, пошиковать на бюджетные деньги не выйдет. А ведь британская королевская семья традиционно ещё и активно жертвует на благотворительность. Для того чтобы ни в чём себе не отказывать, у Виндзоров есть и альтернативный источник дохода.
«Мы не семья, мы — фирма», — эту фразу с экрана произнёс английский актёр Колин Фёрт, сыгравший отца Елизаветы II короля Георга VI в фильме «Король говорит». Тем не менее это представление недалеко от реальности — и от того, что говорил сам Георг.
Великобритания веками славилась своими предпринимателями, и британская королевская семья не исключение. Строго говоря, The Queen — это независимая коммерческая организация с впечатляющими успехами по зарабатыванию денег. Практически все взрослые члены королевской семьи имеют свой «бизнес», которым они владеют как частные лица, и наравне со всеми платят налоги с прибыли.
На официальном сайте монархии указано 15 действующих взрослых членов семьи Виндзоров, которые от имени королевы занимаются патронажем благотворительных организаций, представляют её на официальных и торжественных мероприятиях и выполняют другие обязанности принцев. Однако основные решения принимают члены так называемой «Фирмы восьми», куда при жизни входила сама королева, трое её детей — Чарльз, Анна и Эдвард, супруги Чарльза и Эдварда, а также старший внук Елизаветы II принц Уильям и его жена Кейт.
Из этого списка оказался исключён сын Елизаветы принц Эндрю, сложивший с себя королевские обязанности после громкого скандала. Также не вошли в узкий круг принц Гарри с женой Меган Маркл, которые пошли против воли бабушки и отказались от обязанностей старших членов королевской семьи в 2020 году.
Журналисты обычно не используют термин «фирма», предпочитая называть эту конструкцию «дворец», а принцесса Диана некогда предпочитала эвфемизм «истеблишмент». Суть остаётся неизменной — это люди, исполняющие роль различных институтов британского государства, и вся система, которая обслуживает их и их интересы и помогает исполнять общественные обязанности. В этом аппарате работают сотни людей.
Основной доход приносили королеве поместья Сандрингем и Балморал (о них — ниже), унаследованные от её отца Георга VI. Сейчас они по праву наследования переходят принцу Чарльзу, который стал новым королём Великобритании Карлом III.
Сандрингем, помимо непосредственно здания дворца, — это обширная территория площадью 8000 гектаров. Из них 6400 гектаров отведены под сельскохозяйственные угодья, 1400 гектаров — это леса, где могут охотиться только члены королевской семьи. Ещё 80 гектаров используются для садов и огородов. В поместье работает около 200 сотрудников.
Выращиваемые ими яблоки, пшеница, ячмень, овёс, бобы и другие овощи и фрукты частично поставляют на королевский стол, но большую часть продают. Так, Сандрингем — это один из 40 основных поставщиков чёрной смородины в Великобритании. Также поместье поставляет органическую баранину для Sandringham Café & Coffee Shop — местной мясной лавки с продукцией премиум-класса.
Ещё один источник дохода от Сандрингема — это аренда. Половина поместья (около 4000 гектаров) сдаётся. На этой земле расположено 13 деревень, в которых есть множество красивых загородных домов для отдыха и постоянного проживания.
Правда, арендовать их могут не все — идёт строгий отбор кандидатов. Предпочтение отдаётся тем, кто живёт и работает в этой местности и настроен на долгосрочную аренду, но претендента дополнительно ещё оценят на то, подходит ли он для проживания в этом доме. Дело нешуточное, ведь, заключив договор с поместьем, человек фактически становится квартирантом самой королевы.
Помимо фермерства, аренды и гостиничного бизнеса, королевское поместье получает доход от туризма. Сама деревня Сандрингем, в честь которой названо всё поместье, — место удивительной природной красоты и раскидистых садов площадью 24 гектара. Среди них как раз и расположен Сандрингемский дом, где проживала Её Величество, когда наведывалась в эти края, — по заведённому обычаю, с Рождества по февраль. Этот загородный дворец оценивается в $65 млн.
А в летние месяцы поместье открывается для публики, которая с охотой клюёт на «королевский фактор». Один взрослый билет для посещения дома и сада стоит больше 15 фунтов стерлингов. Чтоб привлечь ещё больше гостей, в поместье работает Музей транспорта, где посетители могут лицезреть первый в мире автомобиль, принадлежавший члену королевской семьи.
Эту историю скромно дополняют сувенирный магазин, где продаётся множество безделиц с британской королевской символикой, и кафе.
С учётом того, что только в 2018 году поместье посетили около полумиллиона человек, доход с этих предприятий тоже весьма существенный: если каждый взрослый посетитель в дополнение к билету потратит хотя бы 10 фунтов в кафе или сувенирной лавке, доход поместья только от туризма составит около 5 млн фунтов стерлингов.
Королева и её деньги. На чём строилось огромное богатство Елизаветы II и как зарабатывали на ней самой
Балморал, где провела последние часы своей жизни Елизавета, на официальном сайте поместья значится как «Шотландский дом для отдыха королевской семьи». Он ещё больше Сандрингема — около 20 000 гектаров земли, и ещё 4688 гектаров поместье сдало в долгосрочную аренду под спортивные соревнования.
Прежде всего Балморал — это рабочее поместье, получающее доход от охоты на оленей и куропаток, лесного и сельского хозяйства. С апреля по июль части замка, сады и выставки открыты для публики. Кроме того, на территории поместья находится около 150 зданий, в том числе красивые коттеджи, которые может арендовать любой желающий (в месяцы, когда нет королевских визитов). Обычно их снимают краткосрочно для корпоративных мероприятий, банкетов или свадеб.
В поместье организовано множество развлекательных мероприятий, таких как экскурсии с гидом, сафари на вездеходах, рыбалка и гольф, есть сувенирные магазины, кафе, платная парковка.
Доходы с этих услуг идут в личный кошелёк королевы. Общую прибыль от этого бизнеса подсчитать трудно, так как информация о доходах королевских поместий также не раскрывается.
Роль фигуры Елизаветы II для британской монархии трудно переоценить, но не менее важную роль она играла и в качестве лица Великобритании. Королева Англии — с её яркими нарядами, неизменными шляпками, седыми кудряшками, широкой улыбкой и потрясающей стойкостью на протяжении 70 лет царствования — это очень популярный в мире бренд, под которым успешно производили и продавали большое количество товаров и услуг.
За примерами далеко ходить не надо: выпущенные в 2022 году ограниченной серией куклы Барби в образе Елизаветы II раскупили всего за три секунды после запуска продаж, несмотря на цену в 95 фунтов стерлингов (на тот момент около 7600 рублей). Вскоре эти куклы появились на ebay и других коллекционных площадках за суммы уже минимум в два раза дороже.
Мало кто из женщин в возрасте за 90 может похвастаться таким интересом к себе.
На платиновом юбилее правления Елизаветы II вообще хорошо заработали те, кто не стеснялся использовать образ королевы и британский флаг для продвижения. По подсчётам Центра исследований розничной торговли, только в Великобритании на приуроченные к этому событию товары потратили около $356 млн, а во всём мире эта цифра намного выше.
При этом бизнес на монаршей персоне и государственной символике Великобритании имеет свои ограничения. Можно использовать только правильную версию юбилейной эмблемы и королевского герба, соблюдать авторские права фотографов и не использовать символику и монограмму королевы на «недостойных» вещах вроде футболок и кухонных полотенец.
Компании, желающие получить от британской королевской семьи ордер, позволяющий торговать от лица Её Величества, должны подать официальную заявку, пройти строгий процесс проверки на соответствие стандартам дворца и платить лицензионный сбор в трастовый фонд, который потом направляет эти деньги на благотворительность. Всего такие ордера имеют около 800 компаний.
В целом в Великобритании возможность создавать продукты с использованием символики монархии — это привилегия, требующая пиетета. Тем не менее даже самый китчевый и безвкусный мерч — плюсик в копилку королевского бренда, так как делает его частью поп-культуры. Так, например, перед свадьбой принца Гарри и Меган Маркл были выпущены различные статуэтки, чайные наборы, украшения, купальники и даже презервативы. По приблизительным оценкам, их свадьба принесла экономике Британии $1,5 млрд.
За годы правления королева стала по-настоящему культовым персонажем, а вместе с ней и её семья и даже собачки, королевские корги. Как будто всё, к чему прикасалась Елизавета, начинало немного сиять, как в легенде о превращающем всё в золото царе Мидасе. Коллекционеры готовы выкладывать крупные суммы за всё, что имеет непосредственное отношение к королевской семье: например, кусочек торта со свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2014 году ушёл с молотка за $7500.
По данным ведущего консалтингового агентства по оценке брендов и бизнеса Brand Finance, общая стоимость британской монархии как бизнеса в 2017 году составила 6,75 млрд фунтов стерлингов. Сюда входят и 1,76 млрд фунтов, которые принесли экономике Великобритании бизнесы и активы королевской семьи в виде налогов.
Наиболее значимое влияние фигура королевы оказывала на туристический сектор — 550 млн фунтов в год.
Фотографы и художники, использовавшие образы членов королевской семьи, заработали около 50 млн фунтов, в то время как мировые СМИ заплатили 125 млн фунтов за освещение королевских новостей и событий. И это не считая косвенного и прямого влияния монархии на развитие многих британских брендов, использующих различную королевскую и гербовую символику.
По сути, королева, всю свою жизнь посвятившая выполнению своих королевских обязанностей, но из-за особенностей парламентской монархии никогда не правившая страной напрямую, направила весь свой управленческий дар на то, чтобы сохранять и приумножать доставшиеся ей от предков богатства. Её гибкость и творческий подход позволили превратить всё, что у неё было, в машину по зарабатыванию денег.
Присутствие королевы ощущалось в Великобритании повсюду — аллегорически именно она могла оказаться чьей-то квартирной хозяйкой, продать ребёнку пирожное или провести гостям экскурсию по своему скромному имению на несколько тысяч гектаров. И даже теперь, когда её уже нет в живых, лицо и история Елизаветы ещё долго будет источником вдохновения и символом эпохи, на ностальгии по которой продолжат зарабатывать деньги торговцы и киношники.