День 10 сентября в истории

Памятная дата ООН, установленная в 2003 году при поддержке Всемирной организации здравоохранения.
Согласно докладу ВОЗ, в мире ежегодно свыше 800 тысяч человек заканчивают жизнь самоубийством. Лидерами по уровню самоубийств являются Гайана, КНДР и Южная Корея.
Всемирный день оказания первой медицинской помощи.
Отмечается ежегодно с 2000 года во вторую субботу сентября. День установлен по инициативе Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
В этом году москвичи и гости столицы будут отмечать 875-летие Москвы. Первое летописное упоминание о городе относится к 1147 году. В Ипатьевской летописи сказано: «В день пяток на Похвалу Святой Богородице князь Юрий Долгорукий принимал в городке под названием Москов своих друзей и союзников во главе с новгород-северским князем Святославом Ольговичем».
Долгое время традиции празднования дня Москвы не существовало. Впервые свой день рождения город отметил 1 января в 1847 году, когда согласно указу Николая I состоялись народные гуляния и раздача подарков.
Следующий день рождения города москвичи отметили только через 100 лет. Торжества по поводу 800 летия столицы состоялись 7 сентября 1947 года. Традиция была возрождена лишь в 1997 году, когда отмечался 850-й день рождения Москвы. С тех пор праздник стал ежегодным.
Этот новый вид внутригородского транспорта использует инфраструктуру Малого кольца Московской железной дороги (МК МЖД). Оно было открыто в 1908 году и до 1934 года по ней осуществлялись пассажирские и грузовые перевозки, затем — только грузовые.
В 2011 году было принято решение о проведении реконструкции и электрификации МК МЖД. В течение 2012-2016 годов, железнодорожные пути были заменены на бесстыковые, построен третий главный путь на протяжении большей части линии, а также обустроены пассажирские платформы.
МЦК интегрирована с Московским метрополитеном (в системе метро ей присвоен номер 14) и радиальными железнодорожными линиями. В сутки по МЦК курсируют в рабочие дни 242 пары поездов «Ласточка», а в выходные — 211 пар. На линии свыше 30 станций, с каждой из которых можно пересесть на наземный городской транспорт. 17 станций МЦК связаны переходами с метро, а еще 10 — с радиальными железнодорожными ветками.
Немецко-фашистское командование рассчитывало к августу 1941 года взять Смоленск, захватить междуречье Днепра и Западной Двины и создать тем самым благоприятные условия для беспрепятственного продвижения к Москве.
Смоленское сражение началось 10 июля 1941 года. Войска Западного, Резервного, Центрального и Брянского фронтов два месяца сдерживали немецкую группу армий «Центр». Ожесточённые бои велись на огромной территории: 600-650 километров по фронту (от Идрицы и Великих Лук на севере до Лоева и Новгород-Северского на юге) и 200-250 километров в глубину (от Полоцка, Витебска и Жлобина на западе до Андреаполя, Ярцево, Ельни и Трубчевска на востоке).
10 сентября советские войска по приказу Ставки главнокомандующего перешли к обороне. Героическое сопротивление Красной армии сорвало замыслы гитлеровского командования молниеносной войны против Советского Союза.
В ходе Смоленского сражения безвозвратные потери Красной армии составили свыше 486 тысяч, а санитарные — более 273 тысяч человек. Было утрачено 1348 танков, 9290 орудий и минометов, 903 боевых самолета.
Первый собор начал строить немецкий архитектор Теодор Швертфегер в 1719 году. Через 12 лет он был в целом завершён, но из-за трещин в сводах, которые образовались при осадке здания, дальнейшие работы были прекращены. А в 1744 году храм было велено «разобрать до подошвы».
В 1763 году императрица Екатерина II повелела построить новый храм. После нескольких конкурсов был утвержден проект Ивана Старова.
266 лет назад (1756) императрица Елизавета Петровна издала указ об учреждении «русского для представления трагедий и комедий театра» в Петербурге.
Эта дата считается днём основания Российского государственного академического театра драмы имени А.С. Пушкина (Александринского театра). Он — один из старейших драматических театров России.
Его директором стал драматург Александр Сумароков, а труппу возглавил актер Фёдор Волков. Первоначально представления давались в бывшем Головкинском доме на Васильевском острове. А с 1832 года — в новом здании, сооруженном специально для театра по проекту архитектора Карла Росси
Название «Александринский» театр получил в честь жены Николая I императрицы Александры Федоровны.
По условиям договора России отходили территории Лифляндии (с Ригой), Эстляндии (с Ревелем и Нарвой), Ингерманландии, а также часть Карелии. За это Россия уплатила Швеции денежную компенсацию в 2 миллиона русских серебряных рублей, возвращала ей Финляндию и давала право ежегодно беспошлинно вывозить из России хлеба на сумму 50 тысяч рублей.
Главным же итогом Северной войны, стало то, Россия получила свободный выход к Балтийскому морю.
Его заложил сам Пётр I во время первого своего визита в Архангельск на судоверфи в Соломбале. 24 пушки и такелажные блоки для судна император изготовил собственноручно.
«Святой апостол Павел» был спущен на воду 20 мая 1694 года.
14 лет назад (2008) в научно-исследовательском центре Европейской организации по ядерным исследованиям состоялся первый пуск Большого адронного коллайдера.
Этот крупнейший и самый мощный в мире ускоритель элементарных частиц находится недалеко от Женевы, на границе Швейцарии и Франции. Он расположен в туннеле длиной 26,7 километров на глубине 100 метров.
Идея его сооружения появилась в 1984 году, а к строительству, которое длилось 10 лет, приступили в 2001 году. В работе по сооружению и экспериментах на ускорителе участвовали около 100 тысяч учёных из 44 стран мира, в том числе из России.
Главной задачей коллайдера является обнаружение отклонений от Стандартной модели элементарных частиц, в т. ч. изучение бозона Хиггса, темной материи, антиматерии, а также определение условий во Вселенной в первые мгновения после Большого Взрыва и ряд других задач.
Проект документа, который был инициирован большой группой стран, разрабатывался с середины 1990-х годов в рамках Конференции по разоружению.
В соответствии с договором устанавливается запрет на проведение испытательных взрывов ядерного оружия, а также ядерных взрывов в мирных целях в атмосфере, в космосе, под водой и под землей.
Десятого сентября 1996 года ДВЗЯИ был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН, и 24 сентября — был открыт к подписанию.
К настоящему времени Договор подписали порядка 190 государств.
В Марселе был обезглавлен тунисский эмигрант Хамида Джандуби, осужденный за пытки и убийство 21-летней Элизабет Буске.
В 1981 году гильотина, как орудие смертной казни, была запрещена.
Эта международная межправительственная организация была основана на конференции, которая проходила в Багдаде с 10 по 14 сентября 1960 года. Первоначально в неё входили Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. Сегодня членами ОПЕК являются 14 государств.
На страны-члены ОПЕК приходится более 80% разведанных мировых запасов нефти, при этом 65% из них сосредоточены на Ближнем Востоке.
Лондонский таксист Джордж Смит, не справившись с управлением, въехал точно в двери своего дома. Водитель признался, что перед аварией выпил «всего лишь две или три пинты пива». Штраф, который ему выписали, составил 1 фунт стерлингов.