Потерянное обручальное кольцо вернулось к канадцу спустя 17 лет

В канадской провинции Британская Колумбия пловец нырнул в водный канал Пентиком и обнаружил на дне необычную находку. Это было обручальное кольцо с выгравированными именами. Пловец обратился в полицию, чтобы распространить новость о находке.

Об этом узнал тесть хозяина кольца и сообщил владельцу. Как выяснилось позже, канадец, которому принадлежало украшение, потерял его 17 лет назад, когда отдыхал у водоема. Владелец подчеркнул, что шокирован прежним видом кольца – оно совсем не изменилось, несмотря на то, что столько лет пролежало в воде.