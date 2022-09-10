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2 часа назад

Потерянное обручальное кольцо вернулось к канадцу спустя 17 лет

Vse42.ru

Канадский пловец нашел в водном канале обручальное кольцо, которое 17 лет назад потерял местный житель.

Потерянное обручальное кольцо вернулось к канадцу спустя 17 лет
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В канадской провинции Британская Колумбия пловец нырнул в водный канал Пентиком и обнаружил на дне необычную находку. Это было обручальное кольцо с выгравированными именами. Пловец обратился в полицию, чтобы распространить новость о находке.

Об этом узнал тесть хозяина кольца и сообщил владельцу. Как выяснилось позже, канадец, которому принадлежало украшение, потерял его 17 лет назад, когда отдыхал у водоема. Владелец подчеркнул, что шокирован прежним видом кольца – оно совсем не изменилось, несмотря на то, что столько лет пролежало в воде.

Историей поделилось информационное агентство UPI. Источник также сообщает, что кольцо вернулось к владельцу в знаменательную дату – в 20-летнюю годовщину свадьбы.

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