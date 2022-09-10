Почему женщинам запрещали бегать до конца 20 века

Сейчас сложно представить, но еще во второй половине 20 века в США женщинам было запрещено участвовать в марафонских забегах. Почему и кто все изменил? Рассказываем в материале "Рамблера".

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В Древней Греции женщинам под страхом смертной казни запрещалось находиться на трибунах и даже смотреть на соревнования, не то, чтобы в них участвовать. Но спустя столетия мир далеко не ушел. Еще в конце 60-х годов прошлого века западные врачи утверждали, что женское тело не приспособлено для бега. Женщинам-спортсменкам угрожали внезапной смертью, бесплодием и другими проблемами со здоровьем. Особенно против развития женского бега выступали спортивные чиновники, которые следили за тем, как проходят соревнования.

В 1967 году Кэтрин Швитцер зарегистрировалась на Бостонский беговой марафон под видом мужчины. В анкетах она писала инициалы вместо имени, а на забег надела свободную одежду. На третьем километре девушка скинула капюшон и показала свои длинные волосы. Организаторы марафона попытались воспрепятствовать ее участию в забеге, но ничего не получилось. Не смотря на смелый поступок спортсменки, женщин все равно не допускали до большого бега.

Такой ситуация оставалась вплоть до начала 1980-х годов. Первой женщиной, пробежавшей марафон на крупнейшей мировой арене, стала Джоан Бенуа. Она пробежала дистанцию за 2 часа, 24 минуты и 52 секунды на олимпийском марафоне 1984 года и сломала стереотипы о возможностях женщин в спорте. Ее результаты были лучше, чем у 13 из 20 ранее побеждавших мужчин.