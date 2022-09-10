Пловец нашел потерянное 17 лет назад кольцо и вернул его владельцу к годовщине свадьбы

В водном канале Пентиктон в канадской провинции Британская Колумбия пловец нашел потерянное 17 лет назад обручальное кольцо. Мужчина вернул его владельцу как раз к годовщине свадьбы, сообщает информационное агентство UPI.

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Полиция Пентиктона опубликовала объявление, в котором они разыскивали владельца кольца, на котором выгравированы имена Стефани и Ноэль. Отец жены увидел заметку и сообщил об этом своему зятю.

Оказалось, что мужчина потерял обручальное кольцо 17 лет назад. Он купался с друзьями и обронил украшение. Пропажу мужчина заметил только в машине. Кольцо вернулось к владельцу как раз накануне 20-й годовщины свадьбы. Мужчина удивляется, что за столько лет, проведенных на дне канала, украшение не испортилось.