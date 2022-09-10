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1 час назад

Как 82 года назад в СССР раздавали паспорта и кому можно был жить без документов

Диана Товсепова

82 года назад, 10 сентября 1940 года, совет Народных Комиссаров Союза ССР утвердил Положение о паспортах. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Как 82 года назад в СССР раздавали паспорта
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

К 1940 году паспортная система в СССР уже развивалась, но заветным документом обладали пока не все.

Согласно новому положению власти расширили территорию паспортизации за счет населенных пунктов и районных центров, где были расположены МТС.

"Все граждане Союза ССР в возрасте от 16 лет, постоянно проживающие в городах, рабочих поселках, районных центрах, населенных пунктах, где расположены МТС; во всех населенных пунктах Московской области; во всех населенных пунктах 100-километровой полосы вокруг г. Ленинграда и 50-километровой полосы вокруг г. Киева; во всех населенных пунктах в пределах установленных правительством СССР запретных пограничных зон и пограничной полосы вдоль всей границы Союза ССР, а также работающие на новостройках, водном и железнодорожном транспорте и в совхозах, обязаны иметь паспорта".

Кроме того, положение уточнило границы режимных местностей в связи с территориальными захватами СССР в 1939-1940 году и закон распространил положение на жителей этих земель.

Положение определило, что паспорта не получают: "военнослужащие, состоящие на действительной военной службе, по документам, выдаваемым им командованием частей"; колхозники и единоличники, временно работающие в период посевной или уборочной кампании в совхозах и МТС в пределах своего района"; "лица, признанные умалишенными".

При этом инвалиды, лица старше 55-ти, пенсионеры начали получать паспорта на неопределенный срок. Гражданам же от 16 до 55 паспорта выдавались на 5 лет.

Интересно, что земли, где еще не была введена паспортная система сохранялись. Правда, выезжая из этих земель, граждане получали спецудостоверение.

Истории,МТС,
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