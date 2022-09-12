Завязанный в узел труп змеи озадачил пользователей

«У меня есть опыт обращения со змеями, и я могу сказать, что никогда не видел, чтобы змея сама завязалась в узел, из которого не смогла бы выпутаться. Тем более, в такой крепкий», — написал один из них. «Я слышал о том, что змеи не могут сами завязаться в такой узел. Невозможно представить, что змея сама решила сделать это, и ей хватило сил так затянуть узел. Кто-то оставил ее в таком виде», — отметил другой пользователь.