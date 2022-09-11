Кинолог рассказал о правилах воспитания собаки

«Хорошее воспитание нужно любой собаке. Ваш питомец должен быть надежным, спокойным компаньоном, с которым комфортно находиться рядом даже тем, у кого нет животных. Но также не нужно забывать и о комфорте собаки: для этого с раннего детства следует социализировать питомца, обучать различным командам и уделять ему достаточное количество времени», — заявил Голубев.