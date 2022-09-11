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2 часа назад

Кинолог рассказал о правилах воспитания собаки для городской жизни

Газета.Ru

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал о правилах воспитания собаки для городской жизни — в этих условиях собаки могут испытывать повышенный стресс, сообщает РИА «Новости».

Кинолог рассказал о правилах воспитания собаки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Хорошее воспитание нужно любой собаке. Ваш питомец должен быть надежным, спокойным компаньоном, с которым комфортно находиться рядом даже тем, у кого нет животных. Но также не нужно забывать и о комфорте собаки: для этого с раннего детства следует социализировать питомца, обучать различным командам и уделять ему достаточное количество времени», — заявил Голубев.

Он добавил, что к амуниции — поводку, наморднику или утеплителям — собаку лучше всего приучать как можно раньше. Приучение собаки к командам и хорошему воспитанию должно быть постепенным, но настойчивым.

Истории,Владимир Голубев,
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