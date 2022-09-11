Стало известно, что будет с любимыми корги Елизаветы II

Если мы знаем что-то о королеве наверняка, так это то, как сильно она любила своих собак. Неудивительно, что после смерти Елизаветы многие сразу задались вопросом, какая участь ждет ее домашних питомцев. И вот теперь у нас есть ответ: стало известно, что двух корги заберут средний сын королевы Эндрю и его дочь — принцесса Беатрис. Собственно, они их Елизавете и подарили в прошлом году, чтобы отвлечь ее от мрачных мыслей после смерти принца Филиппа. Но королева согласилась принять щенков только после того, как сын и внучка пообещали, что в итоге вернут их себе. Дело в том, что на протяжении нескольких лет она отказывалась заводить новых домашних питомцев, потому что не хотела оставлять их после своей смерти. В последние месяцы, когда ее здоровье ухудшилось, именно Эндрю и Беатрис гуляли с собаками.