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1 час назад

Стало известно, что будет с любимыми корги Елизаветы II

Super.ru

Если мы знаем что-то о королеве наверняка, так это то, как сильно она любила своих собак. Неудивительно, что после смерти Елизаветы многие сразу задались вопросом, какая участь ждет ее домашних питомцев. И вот теперь у нас есть ответ: стало известно, что двух корги заберут средний сын королевы Эндрю и его дочь — принцесса Беатрис. Собственно, они их Елизавете и подарили в прошлом году, чтобы отвлечь ее от мрачных мыслей после смерти принца Филиппа. Но королева согласилась принять щенков только после того, как сын и внучка пообещали, что в итоге вернут их себе. Дело в том, что на протяжении нескольких лет она отказывалась заводить новых домашних питомцев, потому что не хотела оставлять их после своей смерти. В последние месяцы, когда ее здоровье ухудшилось, именно Эндрю и Беатрис гуляли с собаками.

Стало известно, что будет с любимыми корги Елизаветы II
Фото: Super.ruSuper.ru

Кэнди, последний выживший дорги (помесь таксы и корги) королевы, скорее всего, присоединится к корги Муику и Сэнди, поскольку собаки привыкли к компании друг друга. А вот судьба еще одной четвероногой любимицы монарха — кокер-спаниеля Лисси, названной в честь Елизаветы, — пока не определена. Ожидается, что решение о ее будущем будет принято королем Карлом в ближайшие недели.

Истории,Елизавета II,
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