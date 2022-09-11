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2 часа назад

Стало известно о скандале, который устроил Шурик во время съемок «Операции «Ы»

Вечерняя Москва

Народного артиста РСФСР, актера Александра Демьяненко коллеги описывают как человека интеллигентного и сдержанного. Однако один инцидент во время съемок комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» буквально вывел его из себя.

Какой скандал устроил Шурик во время съемок «Операции «Ы»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

У Демьяненко, как и у его персонажа Шурика, довольно плохое зрение, и он всегда носил очки. Однажды партнеры по фильму решили подшутить и спрятали их. Этот поступок вывел актера из себя. Как отмечается, Демьяненко устроил скандал, разозлившись на участников съемочной команды.

После инцидента режиссеру Леониду Гайдаю пришлось ввести новое правило — любые шутки на съемочной площадке были разрешены только в кадре после команды «мотор», передает New Inform.

8 сентября певец Филипп Киркоров побывал в Театре Сатиры, где поздравляли актера и президента этого культурного учреждения Александра Ширвиндта с открытием нового сезона и прошедшим днем рождения. Однако звезда эстрады спустя некоторое время покинул мероприятие после неприятной шутки в его адрес.

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