Зачем крылья самолётов загибают по краям

На концах крыльев современных авиалайнеров находятся специальные изгибы - винглеты. Форму они могут иметь разную, но большая часть самолётов без них не обходится. С чем же это связано?

Фото: Ferra Ferra

Впервые идея делать края крыльев самолёта загнутыми появилась в 1970-х годах. Именно в этот период цены на керосин для авиалайнеров сильно возросла. В итоге инженеры стали думать, как можно снизить расход топлива.

Инженер Ричард Уиткомб во время наблюдения за орлами заметил, что у них перья на концах крыльев направлены вверх. Это и вдохновило специалиста на создание винглетов. Причём такая особенность конструкции действительно помогла тратить меньше топлива.

Но как это всё работает? Во время полёта воздушного судна над его крылом создаётся область низкого давления, а под крылом - высокого. Это приводит к образованию подъёмной силы, благодаря которой самолёт может находиться в воздухе. Но поскольку в давлении над и под крылом существует разница, воздушные массы пытаются из-под крыла переместиться наверх. Проще всего это можно сделать в области на концах крыла.

Для того чтобы скомпенсировать снижение подъёмной силы, приходится заставлять двигатели самолётов работать на высокой мощности. Решить эту проблему помогают винглеты, то есть изгибы на концах крыльев. В результате можно сэкономить топливо, снизить шум во время полёта и увеличить его максимальную дальность.