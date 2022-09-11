Кем был падающий человек с самой известной фотографии 11 сентября

Ровно 21 год назад, 11 сентября 2001 года, случилось одно из самых страшных событий в истории Америки и всего мира. Сотни людей в тот день погибли, выпрыгнув из окон башен-близнецов. Один из них был запечатлен в 9 часов 41 минуту 15 секунд на фотографии, которая стала самым известным снимком этого дня во всем мире, а сам герой - визуальным символом трагедии. Кем, предположительно, был этот человек, падающий с северной башни Всемирного торгового центра, рассказываем в материале "Рамблера".

Автором снимка стал 54-летний журналист Associated Press Ричард Дрю. В 21 год он снимал на месте убийства сенатора Роберта Кеннеди. В этот день он ехал в метро и вышел на станции "Чемберс-стрит", откуда увидел окутанные дымом башни и сразу направился туда.

Видео дня

"Люди на земле кричали, потому что люди в здании прыгали из окон. Он начал снимать на 200-миллиметровый объектив. Он стоял между полицейским и спасателем и всякий раз, когда кто-то из них восклицал: "Еще один!", направлял объектив на падающего человека, успевая щелкнуть затвором от 9 до 12 раз. Он снял десять или пятнадцать падающих людей, прежде чем услышал грохот со стороны южной башни, и сквозь мощную линзу объектива увидел, как она оседает к земле", - описал происходящее в очерке "Падающий человек" Том Джунод.

На следующий день, 12 сентября, одну из фотографий Ричарда Дрю опубликовали на первых полосах газет всей страны. У многих снимок вызвал возмущение и гнев, люди обсуждали, насколько этично была делать его и показывать падающего человека на весь мир.

Кадр из CBS Sunday Morning на YouTube

После страшного события журналисты попробовали выяснить, кто запечатлен на фотографии. Том Джунод обзвонил родственников всех людей, которые могли быть на этой фотографии. Предположительно, им был 43-летний Джонатан Брайли. Мужчина работал в "Окнах мира" - ресторане на самом верху северной башни. Он был афроамериканцем ростом около двух метров. У Джонатана Брайли была астма, поэтому, по словам его сестры, он мог выпрыгнуть из окна из-за дыма и жара. Шеф-повар Майкл Ломонако также высказал предположение, что это мог быть он из-за похожего телосложения и внешнего вида.

Отец мужчины - проповедник. После трагедии он несколько часов подряд громко молился, чтобы получить ответ, где его сын, и так и не смог смириться с тем, как погиб его ребенок: