Цыганское проклятие потомков Брежнева: как отомстили за Буряце

Возможно, имя актера Бориса Буряце было бы известно лишь ограниченному кругу людей, если бы не его связь с Галиной Брежневой – дочерью генсека, а также скандальная история с бриллиантами, похищенными у Ирины Бугримовой.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

«Бриллиантовый Боря»

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На самом деле этого человека звали Борис Иванович Буряца. Он родился 4 октября 1946 года в семье цыганского барона и до семилетнего возраста жил в таборе. В 17 лет был судим за кражу. Окончил отделение музыкальной комедии ГИТИСа и устроился певцом в театр «Ромэн», а затем перешел в Московский театр оперетты. Особого успеха артист не имел, но его жизнь круто изменилась после встречи с Галиной Брежневой.

Случилось это где-то во второй половине 1970-х. Брежнева на тот момент была замужем за первым заместителем министра МВД, генералом Юрием Чурбановым. Однако муж постоянно пропадал на работе, а Галине было скучно. Она завела знакомства в артистической среде. Красивый жгучий брюнет с серо-зелеными глазами поразил ее в самое сердце. Ее даже не смутило то, что Буряце был моложе на 17 лет. Она добилась перевода Бориса солистом-стажером в Большой театр, помогла ему получить роскошную квартиру в самом центре Москвы, на улице Чехова, постоянно засыпала подарками, среди которых был даже автомобиль марки «Мерседес», о котором в ту эпоху простые советские граждане и мечтать не могли.

Меж тем ходили слухи о связи Буряце с криминалом. Он одевался по моде, и вечно ходил увешанный золотыми украшениями, за что получил прозвище «бриллиантовый Боря». Впрочем, злые языки говорили, что не только за любовь к драгоценностям, но еще и за махинации с валютой и бриллиантами.

Конец «карьеры»

30 декабря 1981 года произошло ограбление расположенной в высотке на Котельнической набережной квартиры народной артистки СССР, знаменитой дрессировщицы Ирины Бугримовой. Исчезли только драгоценности.

Вскоре в «Шереметьево» задержали пассажира, который вез при себе часть похищенного. Он пытался улететь в ФРГ. На допросах грабитель назвал имена своих сообщников, а также заявил, что наводчиком кражи являлся не кто иной, как Борис Буряце.

В январе 1982 года Буряце арестовали по подозрению в организации ограбления. Его проверяли также на причастность к произошедшим незадолго до этого ограблению квартиры вдовы писателя Алексея Толстого – Людмилы и убийству и ограблению актрисы Зои Федоровой. Доказать его участие в этих преступлениях так и не удалось. Однако всплыли факты спекуляции: в квартире «цыганского принца» обнаружили полтора десятка дубленок, явно предназначенных не для личного пользования. Были и доказательства того, что Буряце промышлял сбытом бриллиантов.

Тогдашний председатель КГБ Ю.В. Андропов устроил над артистом показательный процесс: того обвинили еще и во взяточничестве и казнокрадстве.

Буряце попросил помощи у Галины, ранее всегда выручавшей своего возлюбленного из сложных ситуаций, но дочь Брежнева на этот раз оказалась бессильна ему помочь. Суд приговорил Буряце к семи годам лагерей. Чурбанов не скрывал, что приложил руку к аресту соперника – он по-своему любил Галину и хотел сохранить брак, избавившись от «бриллиантового мальчика»… Это устраивало и самого генсека, который переживал из-за того, что дочь позорит семью.

Цыганская месть?

По одним данным, Буряце отбывал заключение на зоне под Красноярском, вышел на свободу в 1986 году и скончался 7 июля 1987 года в Симферополе от приступа аппендицита. По другим – умер в тюремной больнице якобы еще в 1982 году. По третьим – после освобождения прожил еще достаточно долго, но тихо и незаметно… Пожалуй, официальной версией является все-таки первая. Говорят, заключенный артист был на самом деле убит по приказу КГБ. Похоронили его в Краснодаре, там есть могила с надгробным памятником.

Рассказывают, что цыганская община не простила Галине Брежневой и Чурбанову смерти Буряце и прокляла их и их потомков. Чурбанов уже после кончины своего высокопоставленного тестя, в 1987 году, был арестован по обвинению в коррупции, в связи с так называемым «хлопковым делом». Галина потеряла привилегии члена семьи генсека и через несколько лет превратилась в законченную алкоголичку. Она умерла в 1988 году в психиатрической лечебнице.