Огромный пес с окровавленной рукой в зубах напугал жителей

Огромный пес жительницы американского города Де-Мойн, штат Айова, появился во дворе с оторванной человеческой рукой в пасти и напугал соседей. Об этом сообщает Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Когда 100-килограммовый английский мастиф по кличке Татанка выбежал на улицу с окровавленной человеческой рукой в пасти, местные жители испугались, что он съел почтальона. Позже выяснилось, что конечность в зубах собаки была декорацией для Хэллоуина.

Владелица пса, 57-летняя Дебра Энн Ридж, рассказала, что теперь все в округе шутят, что ее пес снова что-то закапывает во дворе. После увиденного соседи сказали женщине, что с таким питомцем ей не нужна камера видеонаблюдения. «Это очень смешно. Мы смеялись до упаду», — сказала хозяйка. Она отметила, что крупный размер собаки сам по себе пугает людей, но вид животного с оторванной человеческой рукой во рту произвел еще большее впечатление.

«Готовясь к Хэллоуину, я каждый год достаю эту печально знаменитую руку, Татанка хватает ее и бегает с ней повсюду», — отметила американка.