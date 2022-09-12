Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
3 часа назад

Огромный пес с окровавленной рукой в зубах напугал жителей

Lenta.ru

Огромный пес жительницы американского города Де-Мойн, штат Айова, появился во дворе с оторванной человеческой рукой в пасти и напугал соседей. Об этом сообщает Daily Star.

Огромный пес с окровавленной рукой в зубах напугал жителей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Когда 100-килограммовый английский мастиф по кличке Татанка выбежал на улицу с окровавленной человеческой рукой в пасти, местные жители испугались, что он съел почтальона. Позже выяснилось, что конечность в зубах собаки была декорацией для Хэллоуина.

Владелица пса, 57-летняя Дебра Энн Ридж, рассказала, что теперь все в округе шутят, что ее пес снова что-то закапывает во дворе. После увиденного соседи сказали женщине, что с таким питомцем ей не нужна камера видеонаблюдения. «Это очень смешно. Мы смеялись до упаду», — сказала хозяйка. Она отметила, что крупный размер собаки сам по себе пугает людей, но вид животного с оторванной человеческой рукой во рту произвел еще большее впечатление.

«Готовясь к Хэллоуину, я каждый год достаю эту печально знаменитую руку, Татанка хватает ее и бегает с ней повсюду», — отметила американка.

Она рассказала, что купила игрушку на интернет-аукционе за семь долларов (426 рублей). Ридж использует ее в качестве украшения на Хэллоуин уже семь или восемь лет.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители