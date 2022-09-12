Ученые определили самое первое млекопитающее на Земле

Группа ученых выяснила, какой вид млекопитающего был первым на Земле. Об этом сообщается на сайте Natural History Museum.

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Так, по их мнению, это был Brasilodon quadrangularis — небольшой зверек, похожий на землеройку, который жил около 225 млн лет назад. Несмотря на небольшие размеры, около 20 сантиметров, это не мешало ему жить вместе с динозаврами в позднем триасовом периоде.

Также ученые определили, что их челюсти имеют особое строение, которое говорит о дифиодонтии — замене молочных зубов коренными в процессе взросления. А это, в свою очередь, свойственно только теплокровным существам и является признаком сложных процессов изменения анатомии черепа.

Еще некоторое время назад древнейшим млекопитающим на Земле считался морганукодон, который жил на 20 млн лет.