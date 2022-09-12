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3 часа назад

Ученые определили самое первое млекопитающее на Земле

Мария Иглина

Группа ученых выяснила, какой вид млекопитающего был первым на Земле. Об этом сообщается на сайте Natural History Museum.

Ученые определили самое первое млекопитающее на Земле
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, по их мнению, это был Brasilodon quadrangularis — небольшой зверек, похожий на землеройку, который жил около 225 млн лет назад. Несмотря на небольшие размеры, около 20 сантиметров, это не мешало ему жить вместе с динозаврами в позднем триасовом периоде.

Также ученые определили, что их челюсти имеют особое строение, которое говорит о дифиодонтии — замене молочных зубов коренными в процессе взросления. А это, в свою очередь, свойственно только теплокровным существам и является признаком сложных процессов изменения анатомии черепа.

Еще некоторое время назад древнейшим млекопитающим на Земле считался морганукодон, который жил на 20 млн лет.

Ранее в Австралии пчелы научились считать.

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