Любимые корги Елизаветы II обрели новых хозяев

После смерти Елизаветы II многие британцы обеспокоились судьбой ее собак породы корги, к которым королева при жизни относилась очень трепетно.
По сообщениям британских СМИ, Кэнди, Сэнди, Мук и Лисси могли отправиться по одному из нескольких адресов, где их были готовы принять на содержание.
Но в итоге королевские корги обрели приют в доме сына Елизаветы II – принца Эндрю. Помимо этого помогать ухаживать за животными будет его бывшая супруга Сара Фергюссон, которая продолжает проживать в Виндзоре.
Это не удивляет, поскольку именно эта пара когда-то и подарила ЕЕ Величеству этих пушистиков, которые находились рядом с королевой до ее последнего дня.