Любимые корги Елизаветы II обрели новых хозяев

После смерти Елизаветы II многие британцы обеспокоились судьбой ее собак породы корги, к которым королева при жизни относилась очень трепетно.

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По сообщениям британских СМИ, Кэнди, Сэнди, Мук и Лисси могли отправиться по одному из нескольких адресов, где их были готовы принять на содержание.

Но в итоге королевские корги обрели приют в доме сына Елизаветы II – принца Эндрю. Помимо этого помогать ухаживать за животными будет его бывшая супруга Сара Фергюссон, которая продолжает проживать в Виндзоре.