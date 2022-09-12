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2 часа назад

Мужчина помешался на одном виде гамбургеров и съел 32 тысячи штук

Lenta.ru

Дон Горске из города Фон-дю-Лак, штат Висконсин, США, съел около 32 тысяч гамбургеров «Биг Мак» за 50 лет. Об этом сообщает LADbible.

Мужчина помешался на одном виде гамбургеров и съел 32 тысячи штук
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мужчина помешался на одном виде бургеров, когда впервые попробовал его в «Макдоналдсе» в 1972 году. По словам Горске, ему настолько понравились три «Биг Мака», которые он съел на обед, что он еще несколько раз заказывал их в тот же день. Назвав его «лучшим сэндвичем в мире», он сказал, что сразу понял, что будет есть его до конца жизни.

Американец сохраняет все чеки и коробки от своих любимых бургеров, чтобы вести их точный счет. Сейчас он съедает один-два любимых сэндвича ежедневно. На день рождения он украшает свечками в «Биг Мак» вместо торта, а в другие праздники ест только бургеры вместо обычно пищи.

Горске настолько полюбил «Макдоналдс», что даже сделал там предложение своей жене Мэри. «Дон Горске не рассказывал мне о своей одержимости "Биг Маком", когда мы только познакомились, и я не уверена, что тогда это было настоящее помешательство. Он ел бургеры каждый день, иногда я приносила ему их, но я не думала, что это будет продолжаться вечно», — рассказывает женщина.

Несмотря на ежедневное питание фастфудом на протяжении многих лет, Горске абсолютно здоров. Он объясняет это тем, что ведет активный образ жизни и не ест ничего вредного, помимо бургеров.

Истории,McDonald's,
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