Почему древние римляне запрещали женщинам рыдать на похоронах

Неудивительно, что законы, бывшие в обиходе у жителей Римской республики, сегодня кажутся нам дикими. Но если некоторые из них мы еще в силах понять, то другие вызывают вопросы. Например, почему женщинам запрещалось плакать на похоронах? Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Камо грядеши?" Кадр из фильма "Камо грядеши?"

Что любопытно, до 449 г. до н.э. плач не только не возбранялся, но даже поощрялся (лишь женский, мужчинам проливать слезы было запрещено). Чем больше римлянок рыдали на похоронах, тем более уважаемым человеком считался усопший. Более того, когда умирали высокопоставленные люди, его родственники нанимали профессиональных плакальщиц. В задачи таких женщин входили показные и даже эксцентричные рыдания: они не просто всхлипывали, а могли закатиться в истерике и даже расцарапать себе лицо с криками: "На кого ж ты нас покинул?".

Профессия плакальщицы довольно быстро приобрела популярность в Риме. Во-первых, это был один из немногих способов, позволявших женщине заработать деньги. Во-вторых, это было модно – своеобразный тренд на плакальщиц римляне переняли у греков.

Но однажды все изменилось. В 449 г. до н.э. римляне устали от женщин, которые превращали каждые похороны в своеобразное шоу, и запретили женские слезы на похоронах. Данный запрет был внесен в "Законы двенадцати таблиц".