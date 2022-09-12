Какой советский закон изменил жизнь женщин во всем мире

В современном мире многие критикуют СССР, а между тем Советский союз во многих областях был на шаг впереди остальных государств. К примеру, именно СССР был в числе первых стран мира, где женщинам разрешили голосовать, и в целом во многих областях быть наравне с мужчинами.

Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит" Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Но и это еще не все. Подробнее о советском законе, который изменил жизнь женщин во всем мире – в материале "Рамблера".

В 1917 году власти государства дали женщинам право уходить в декретный отпуск. Несмотря на то, что, согласно советской идеологии, материнство считалось "основным предназначением женщины", рождение ребенка не должно было мешать карьере девушки. В конце концов, домохозяйки рисковали прослыть тунеядками, поэтому было решено закрепить закон о декрете.

У женщин появилась возможность спокойно готовиться к родам и находиться рядом с ребенком в первые недели его жизни, но при этом они не теряли свою работу. По окончании декретного отпуска матери отдавали малышей в ясли или бабушкам, а сами возвращались к трудовой деятельности. Но вместе с тем им позволялось каждый несколько часов возвращаться к детям для того, чтобы кормить их.

Изначально декрет в СССР длился 112 дней – 56 дней до родов и 56 дней после. Но с течением времени у женщин появилась возможность брать дополнительный неоплачиваемый отпуск. С 1989 года и по сей день в декрет можно уйти сроком до трех лет.