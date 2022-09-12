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34 минуты назад

В Twitter нашли пост с предсказанием даты смерти Елизаветы II

Газета.Ru

Пользователи сети обсуждают странный твит в аккаунте пользователя с никнеймом aidemleoxide, который еще в феврале нынешнего года предсказал точную дату смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом стало известно из сообщения на форуме Reddit.

В Twitter нашли пост с предсказанием даты смерти Елизаветы II
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Королева Елизавета II умрет 8 сентября 2022 года», — говорится в твите aidemleoxide. При этом он был опубликован 4 февраля — более чем за полгода до трагического события. Под сообщением можно увидеть десятки комментариев от озадаченных пользователей.

Между тем некоторые комментаторы Reddit подвергли сомнению пророческий дар aidemleoxide, указав на то, что аккаунт пользователя ранее был приватным. Из-за этого он мог опубликовать огромное количество «предсказаний» с разными датами, а затем удалил те, которые «не сбылись», и открыл профиль для всех желающих, создав эффект путешественника во времени.

Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал. Новым королем Соединенного Королевства стал старший сын королевы — Чарльз Филипп Артур Джордж (Карл III).

Истории,Елизавета Королева,
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