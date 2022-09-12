В Twitter нашли пост с предсказанием даты смерти Елизаветы II

Пользователи сети обсуждают странный твит в аккаунте пользователя с никнеймом aidemleoxide, который еще в феврале нынешнего года предсказал точную дату смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом стало известно из сообщения на форуме Reddit.

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«Королева Елизавета II умрет 8 сентября 2022 года», — говорится в твите aidemleoxide. При этом он был опубликован 4 февраля — более чем за полгода до трагического события. Под сообщением можно увидеть десятки комментариев от озадаченных пользователей.

Между тем некоторые комментаторы Reddit подвергли сомнению пророческий дар aidemleoxide, указав на то, что аккаунт пользователя ранее был приватным. Из-за этого он мог опубликовать огромное количество «предсказаний» с разными датами, а затем удалил те, которые «не сбылись», и открыл профиль для всех желающих, создав эффект путешественника во времени.