Как Елизавета II отреагировала на новость об измене мужа

В 1950-е годы в Великобритании ходили слухи о том, что принц Филипп изменяет королеве Елизавете II. Ее Величество вынуждена была выступить перед народом с объяснением.
«Предположение о том, что между королевой и герцогом есть какая-либо размолвка, совершенно неверно», – заявили тогда в Букингемском дворце.
Елизавета же, чтобы подтвердить прочность ее брака, пожаловала Филиппу титул принца – после свадьбы он стал герцогом Эдинбургским, графом Мерионетским и бароном Гринвичским.
Брак Елизаветы и Филиппа продлился 73 года. Известно, что королева безгранично любила мужа, передает Marie Claire.