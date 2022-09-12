Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
1 час назад

Как Елизавета II отреагировала на новость об измене мужа

РИА "ФедералПресс"

В 1950-е годы в Великобритании ходили слухи о том, что принц Филипп изменяет королеве Елизавете II. Ее Величество вынуждена была выступить перед народом с объяснением.

Как Елизавета II отреагировала на новость об измене мужа
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Предположение о том, что между королевой и герцогом есть какая-либо размолвка, совершенно неверно», – заявили тогда в Букингемском дворце.

Елизавета же, чтобы подтвердить прочность ее брака, пожаловала Филиппу титул принца – после свадьбы он стал герцогом Эдинбургским, графом Мерионетским и бароном Гринвичским.

Брак Елизаветы и Филиппа продлился 73 года. Известно, что королева безгранично любила мужа, передает Marie Claire.

Истории,Елизавета II,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители