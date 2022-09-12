Как Елизавета II отреагировала на новость об измене мужа

В 1950-е годы в Великобритании ходили слухи о том, что принц Филипп изменяет королеве Елизавете II. Ее Величество вынуждена была выступить перед народом с объяснением.

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«Предположение о том, что между королевой и герцогом есть какая-либо размолвка, совершенно неверно», – заявили тогда в Букингемском дворце.

Елизавета же, чтобы подтвердить прочность ее брака, пожаловала Филиппу титул принца – после свадьбы он стал герцогом Эдинбургским, графом Мерионетским и бароном Гринвичским.