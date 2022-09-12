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2 часа назад

День Александра Невского: что нельзя делать 12 сентября

Мира Маркина

В 1724 году в этот день было совершено перенесение мощей святого Александра Невского в Троицкий монастырь Санкт-Петербурга. По этой причине православная церковь 12 сентября чтит память великого князя.

День Александра Невского: что нельзя делать 12 сентября
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

После строгого поста, длившегося всего один день – 11 сентября – в день Александра Невского открывали осенне-зимний "застольный" сезон. Сбор урожая завершался, потому хорошей приметой было для празднества напечь хлеба из муки нового урожая.

В такой день запрещалось приносить в дом новых питомцев, тк наши предки верили, что животное в таком случае принесет в семью несчастья. Не стоило также мыть голову, менять прическу и менять постельное белье. Как и в другие дни, в день Александра Невского запрещалось сквернословить, злиться и пытаться кому-то отомстить – существовало поверье, что все надуманное обязательно вернется к вам же. Также в этот день лучше воздержаться от пересчета своих сбережений.

Погодные приметы

  • Теплый вечер 12 сентября сулит богатый урожай в следующем сезоне.
  • Звездопад сегодня грозит тяжелым годом, полным неприятностей.
  • Паутина на растениях обещает потепление.
Истории,ПРЕДОК,Александр Невский,
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