День Александра Невского: что нельзя делать 12 сентября

После строгого поста, длившегося всего один день – 11 сентября – в день Александра Невского открывали осенне-зимний "застольный" сезон. Сбор урожая завершался, потому хорошей приметой было для празднества напечь хлеба из муки нового урожая.

В такой день запрещалось приносить в дом новых питомцев, тк наши предки верили, что животное в таком случае принесет в семью несчастья. Не стоило также мыть голову, менять прическу и менять постельное белье. Как и в другие дни, в день Александра Невского запрещалось сквернословить, злиться и пытаться кому-то отомстить – существовало поверье, что все надуманное обязательно вернется к вам же. Также в этот день лучше воздержаться от пересчета своих сбережений.