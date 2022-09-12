Крестный ход: суть, история, правила

Для православных христиан крестный ход имеет особое значение. «Рамблер» рассказывает, что такое крестный ход, как он появился и что символизирует.

Фото: Крестный ход. (1893, И. М. Прянишников) Крестный ход. (1893, И. М. Прянишников)

Что такое крестный ход

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Крестный ход — молитвенное шествие с большим крестом (отсюда название), иконами и хоругвями, цель которого стать ближе к богу.

Иисус сказал: «Там, где двое или трое собраны во Имя Мое, там и Я посреди них».

Православный христианин всеми своими поступками должен стремиться к богу. Если жизнь — путь, то крестный ход — шествие по этому пути, который неизменно должен приводить к богу. Обычно крест, иконы, хоругви и другие святыни несут впереди процессии, чтобы святые как бы возглавляли ее. Верующие в это время молятся.

Иногда крестный ход совершают вокруг церкви, например, на Пасху, а на Крещение крестный ход проходит с водосвятием.

Когда прошел первый крестный ход

Принято считать, что первый крестный ход совершил император Константин I Великий, причем сделал это сам того не сознавая, когда увидел в небе крест и начертанные слова «Сим победиши». Увиденное впечатлило монарха, он распорядился сделать знамена и щиты, на которых было изображено распятие. После чего войско Константина отправилось на врага. Древняя традиция преобразилась и живет до сих пор, а щиты стали прообразом современных хоругвей.

В честь чего устраивают крестный ход

Крестный ход обычно устраивают в следующих случаях:

в дни великих церковных праздников, которые еще называют двунадесятыми,

когда освящают те места, в которых совершились православные чудеса,

при погребении усопших,

в трудные времена, например, во время войн, эпидемий, засухи.

Самые известные крестные ходы в России

Великорецкий крестный ход

Самый протяженный и многочисленный, проходит каждый год с 3 по 8 июня, начинается в Кирове, а завершается в селе Великорецкое, в честь которого получил свое название. Здесь в 1383 году Семену Агалакову явился Великорецкой образ Николая Чудотворца. Он шел вдоль берега Великой реки, когда заметил сияние, напоминающее пламя свечей, сначала он не рискнул подойти и посмотреть, но на обратном пути он преодолел свой страх и нашел икону. С тех пор в Великорецком стали происходить чудеса. Сюда потянулись паломники. Потом икону перенесли в Хлынов (сейчас это Киров), но каждый год с крестным ходом икону несут к месту ее явления и обратно. Протяженность крестного хода составляет 150 километров.

Георгиевский крестный ход

Георгиевский крестный ход получил название в честь иконы святого Георгия и проводится в Санкт-Петербурге каждый год. Крестный ход с иконой святого Георгия устраивают, чтобы почтить память всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны.

Крестный ход памяти всех новомучеников и исповедников Российских

Крестный ход организует Саратовская епархия, он проводится в память о погибших, когда советская власть устраивала гонения на церковь и верующих. В те суровые времена убили насельников пещерного монастыря.

Крестный ход «Тропой преподобного Сергия»

Крестный ход совершается по радонежской земле и посвящен преподобному Сергию Радонежскому. Верующие несут икону святого и идут местам, связанным с его земной жизнью и чудесами, которые он совершил.

Волжский крестный ход

Этот крестный ход проводит Тверская епархия. Верующие идут от истока Волги к Днепру и Западной Двине. Первый Волжский крестный ход благословил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Пасхальный крестный ход

Крестный ход является важной частью пасхальной церковной службы. Верующие во время крестного хода обходят церковь три раза — направление всегда против солнца. В этот момент церковь символизирует гроб господний, а двери — камень, закрывающий вход. Совершив полный круг, шествие останавливается у входа в церковь, двери в это время закрыты, открываются они после третьего круга. И в этот момент начинается Светлая Заутреня, праздничный трезвон колоколов в честь Пасхи.

В чем смысл крестного хода

Для христиан участие в крестном ходе имеет большое значения. Кстати, традиция молитвенных шествий с крестом и иконами есть не только у православных, но и у католиков. Во время крестного хода люди молятся, становятся ближе к богу и друг другу. Это еще одна возможность подумать о себе и своем пути в жизни, о том, как стать ближе к богу, как жить по его заповедям, как открыть свое сердце близким, как нести свет и любовь окружающим.