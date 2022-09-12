Правда ли тронное имя нового короля Великобритании неудачное

Несколько дней назад в Великобритании объявили нового короля. Им стал сын Елизаветы II — Чарльз, взявший себе красивое тронное имя Карл III. Вопрос в том, насколько оно удачно, если Карл I закончил жизнь на эшафоте, а Карл II прославился лишь бесчисленными любовными связями? Ну назвался бы Георгом, говорят британцы, было бы совсем другое дело! Правда ли, что это имя проклято? И так ли были плохи его прежние обладатели?

Фото: Daily Storm Daily Storm

Загадочное, необъяснимое влияние имени на судьбу человека отмечали еще в глубокой древности. Поэтому детей старались не называть как сумасшедших или тяжелобольных, а также избегали любых ассоциаций с умершими не своей смертью.

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Такие же предрассудки царили и при дворах. Например, в царской России таким запретным стало имя Иван. Помните картину, на которой Иван Грозный убивает своего сына, или печальную историю Ивана V, которого уже в 27 лет описывали как преждевременно состарившегося, слепого и больного параличом?

В том же списке Иван VI. Император был свергнут с престола еще младенцем и всю жизнь провел в одиночном заключении. А британские монархи предпочитают не использовать имена Ричард (видимо, после Ричарда II и Ричарда III) и Генрих — из-за Генриха VIII, который женился аж шесть раз, при этом две его избранницы были казнены.

Впрочем, считает доцент кафедры теории права и правоохранительной деятельности СПбГУП, исследователь английской истории Виктор Ковалев, это не более чем суеверия. И если принц Чарльз захотел себя назвать Карлом III — это не значит, что он повторит путь своих предшественников.

«Во-первых, я не согласен с тем, что Карл II — непочтенный король. Он восстановил монархию, смог найти новую систему компромисса, разрешил футбол, а женщинам — играть в театре. То, что у него было много любовниц, — так в те времена для монарха это было нормой. Единственная серьезная проблема — это его бездетность, которая привела к династическому кризису»,

— описывает Ковалев картину прошлого.

Ну а во-вторых, продолжает историк, выбрать что-то другое было не так-то просто. Например, можно было взять имя Филипп.

«Но в истории Англии был только один Филипп, и тот на самом деле — Филипп Испанский, принц-консорт, супруг Марии I (которую, хоть и незаслуженно, называют Кровавой). То есть имя нетрадиционное и вызывающее дурные ассоциации, — рассказывает Виктор Александрович. — Артур? В истории Англии не было королей с таким именем. Кроме легендарного. Сын Генриха VII принц Артур хоть и должен был стать таковым, умер еще при жизни отца, и королем стал его младший брат Генрих VIII. Что тоже не очень. Георг — но их и так уже много!»

«Думаю, что факторов, предопределивших этот выбор, несколько, — рассуждает исследователь. — Обычно выбирают первое крестильное имя (хотя были и исключения: например, первым крестильным именем Эдуарда VII было Альберт). Другой фактор — символический. Выбор «стюартовского» имени Карл как бы демонстрирует примирение между Стюартами и потомками Ганноверской династии, которыми и являются Виндзоры».

Карл I вступил на престол в 1625 году и закончил свою жизнь на эшафоте. Его обезглавили как «тирана и изменника», что стало шоком не только для Англии, но и для всей Европы.

Правда, за него потом отомстили, а сделал это его сын Карл II. Убийцы монарха были отправлены на плаху. Тех, кто уже успел умереть, вырыли из могил и четвертовали.

Однако прославился Карл II не этим, а любовью к женщинам, которых у него было так много, что их не могли пересчитать даже самые преданные слуги. Известно лишь, что у него было 14 внебрачных детей и ни одного официального ребенка.

При нем же столицу королевства настигнут два страшных бедствия: чума, потому что в городе царила полнейшая антисанитария, и Великий лондонский пожар, который оставил без крова около 70 тысяч человек.

Какой будет новая страница истории, покажет время. Но Карл III обещает, что без потрясений.