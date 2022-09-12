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1 час назад

Что Нострадамус предсказывал после смерти Елизаветы II

Мир24

Стало известно о предсказании Нострадамуса, касающегося смерти известного правителя большой страны. Прорицатель предсказывал кончину Елизаветы II в 2022 году и назвал последующего лидера, сохранить пост которому надолго не выйдет, пишет «Утро.ru».

Что Нострадамус предсказывал после смерти Елизаветы II
Фото: Мир24Мир24

По мнению толкователей посланий Нострадамуса, он предсказывал смерть королевы в 2022 году. При этом монархом станет ее сын Чарльз, правление которого продлится недолго, поскольку люди не смогут простить ему смерть принцессы Дианы. Королем будут крайне недовольны, и последует требование об отречении от престола.

В то же время, провидец полагал, что новым королем может стать совершенно неожиданная фигура, а выбор будет сделан в пользу одного из сыновей Чарльза.

Исследователи полагают, что речь может идти о младшем сыне взошедшего на престол Чарльза – принце Гарри. В настоящее время он является пятым в очереди на престол.

Истории,принц Гарри,Елизавета II,
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