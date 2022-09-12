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3 часа назад

Ученые нашли причину крупнейших извержений в истории Земли

Мир24

В истории Земли многократно происходили извержения вулканов. Некоторые из них оказывались настолько мощными, что вызывали массовые вымирания.

Ученые нашли причину крупнейших извержений в истории Земли
Фото: МЧСМЧС

Ученые из Тринити-колледжа в Дублине установили причину таких событий. По данным исследования, разрушительные извержения начинались при замедлении движения континентальных плит, сообщает The Daily Mail.

Ученые провели химический анализ древних отложений аргиллита из полуторакилометровой скважины в Уэльсе. Результаты показали, что нормальная скорость движения континентов (несколько сантиметров в год) эффективно удерживала магму в недрах планеты. Но когда движение останавливалось, магма из мантийных плюмов пробивалась на поверхность и вызывала крупные извержения.

В ходе исследования ученые смогли связать два крупных вулканических события, произошедших в тоаркский период (183 миллиона лет назад). Он характеризовался одними из самых значительных климатических и экологических изменений на всю историю планеты. Ученые отметили, что он совпал с вулканической активностью и, соответственно, выбросами парниковых газов в южном полушарии.

Компьютерная модель показала, что замедление движения континентальных плит стало «ключевым фундаментальным геологическим процессом», ответственным за вулканизм и последовавшее за этим массовое вымирание.

Ученые отметили, что исследование позволяет лучше понять процессы в современных экосистемах. Считается, что в скором времени Землю ждет новое вымирание, уже шестое по счету. Его причиной станут парниковые газы, но связанные не с вулканами, а с человеческой деятельностью.

Ранее ученые предсказали скорое глобальное извержение вулкана. Оно может произойти уже в ближайшие десятилетия.

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