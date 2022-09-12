Первый концерт Мадонны в России: как это было

Ровно 16 лет назад, 12 сентября 2006 года, в России состоялся первый концерт Мадонны. Выступление поп-звезды проходило на арене "Лужников" в Москве. Как это было? Рассказываем в материале "Рамблера".

Приезд Мадонны в Россию вызвал возмущение православных активистов. Люди вышли в центре Москвы, чтобы выразить протест против ее выступления, так как на концертах певица выступала в монашеской рясе. Портрет знаменитости даже был сожжен на центральных улицах города.

Несмотря на протесты, концерт все-таки состоялся. Москва стала последней точкой европейской части турне Мадонны, которое началось 21 мая 2006 года. Изначально шоу должно было пройти на Воробьевых горах, но в площадке было отказано из-за заявления антитеррористической комиссии Москвы. В итоге концерт перенесли в "Лужники".

На шоу звезды пришло 35 000 зрителей. Цены на билеты варьировались от 6 до 50 тысяч рублей. Мадонна появилась в зале на дискотечном шаре, выполненном из кристаллов Сваровски. Изготовление атрибута шоу стоило звезде два миллиона долларов. А всего на концерте использовали около 200 тонн оборудования. Сама Мадонна за двухчасовое выступление сменила семь образов.

Самой провокационной частью концерта стал номер, которым знаменитость сопровождала песню Live to tell. Мадонна имитировала распятие на кресте с терновым венцом на голове. Это спровоцировало резкую критику в ее сторону со стороны Ватикана и РПЦ.