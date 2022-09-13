Как в России проходил торжественный прием 1994 года в честь Елизаветы II

Метр-д-отель ресторана «Европа» Дмитрий Захарченко поделился с нами своими воспоминаниями о торжественном приеме 1994 года в Мариинском дворце в честь Её Величества Елизаветы II.

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В октябре 1994 года состоялся первый и единственный официальный визит в Россию Её Величества Елизаветы II. Своим вниманием королева Великобритании не обошла и Санкт-Петербург. В северную столицу Елизавета II прибыла из Москвы на самолете, а отбыть на родину ей предстояло на яхте «Британия», морским путем, как то предписывает протокол для монарха крупнейшей морской державы.

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К организации обеда в честь приезда Елизаветы II, была привлечена команда Гранд Отеля Европа

Программа двухдневного визита для королевы и ее супруга включала в себя экскурсии в Петропавловскую крепость, Эрмитаж и Мариинский театр. Днем 20 октября также был дан торжественный прием в честь королевы от имени мэра города А. А. Собчака в Мариинском дворце – здании петербургского Парламента. К организации банкета высочайшего уровня была привлечена команда Гранд Отеля Европа.

Дмитрий Захарченко, управляющий ресторана «Европа» в Гранд Отеле Европа, был удостоен чести обслуживать в тот вечер монаршую чету. Сегодня сотрудник отеля, который служит здесь более 30 лет, делится воспоминаниями об этом событии.

Подготовка к приему

Подготовка банкета такого уровня – высокая честь и большая ответственность. Приготовления в Гранд Отеле Европа начались за полгода, а в процесс были вовлечены сотрудники всех уровней.

Для команды сервиса специально шили фраки, которые требовались для обслуживания приема с участием королевы.

Генеральный управляющий отеля летал в Лондон за портвейном Taylor’s Vintage Port, который особенно любила королева

Генеральный управляющий отеля летал в Лондон за портвейном Taylor’s Vintage Port, который, как удалось выяснить – особенно любила королева. Руководитель хозяйственной службы отеля, шотландка по происхождению, ассистировала королеве во время обеда: от открытия дверей до подачи полотенец. Для организации приема команда отеля везла во дворец все – от столов и стульев до кухонных плит и ножей.

Меню королевского обеда

Согласно протоколу, Ее Величество может совершить официальный визит в другое государство только единожды, все последующие поездки считаются обыкновенными путешествиями.

Этот факт учитывался при составлении меню обеда: во время ее единственного официального визита в Петербург королеве нужно предложить все лучшие блюда русской кухни.

В меню было блюдо состоящее из пяти миниатюр традиционных закусок: блин с икрой, заливное, осетрина с хреном, столичный салат и говяжий язык

Так, в список вошло блюдо, состоящее из пяти миниатюр традиционных закусок: блин с икрой, заливное, осетрина с хреном, столичный салат и говяжий язык.

На десерт было создано особое угощение: десерт «Золотая осень» – марципановое яблоко с начинкой из яблочного мусса. Открывал обед борщ по-петербуржски с копчеными ребрами, а основным блюдом стала кулебяка из лосося и морского окуня с соусом из красной икры.

Прием в честь королевы

Обед в честь королевы на 75 персон в Мариинском дворце был организован от имени мэра Санкт-Петербурга. На протокольных мероприятиях всё предусмотрено заранее и проходит по установленным правилам. Однако, не обошлось без курьезных моментов.

Супруг принц Филипп отказался от напитков из винной карты обеда и попросил пива

Любимый портвейн королевы был найден и специально привезен в Санкт-Петербург для обеда. Но случилось непредвиденное – её супруг принц Филипп отказался от напитков из винной карты обеда и попросил пива. На банкетах такого уровня его обычно не подают. Пришлось послать сотрудника за пивом в ближайшее заведение.

По протоколу гости могут начать есть только после того, как королева возьмет в руки нож и вилку и поднесет ко рту первый кусочек. То же относится и к завершению трапезы — нужно закончить есть в тот же момент, когда это сделала королева. Но гости с российской стороны не знали об этом нюансе этикета и продолжали орудовать приборами, не обращая внимания на действия королевы. Некоторым из них пришлось деликатно объяснить, что Елизавета II закончила трапезу.

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